Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"
La periodista Daniela Cilloniz provocó incomodidad al hablar sobre una "química" entre Maju Mantilla y Fernando Díaz, pero ahora aclara sus dichos y responde a Ricardo Rondón, quien la criticó con firmeza.
En medio de la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, un comentario de Daniela Cilloniz en televisión avivó la controversia. La exconductora, en una edición de su programa 'Olla a presión', se refirió a la "química" entre Maju y Fernando Díaz, lo que fue interpretado por muchos como una insinuación sobre una posible cercanía más allá de lo profesional. Sus declaraciones se volvieron virales y generaron incomodidad no solo en redes sociales, sino también en figuras como Ricardo Rondón, amigo cercano de la recordada Miss Mundo 2004.
Tras el revuelo, Cilloniz decidió aclarar su postura y ofrecer disculpas públicas a la exreina de belleza. "No sabía que Fernando Díaz es casado", expresó con firmeza, reconociendo que su comentario pudo haber sido inoportuno dadas las circunstancias personales tanto de Maju como de su colega.
Daniela Cilloniz le pide disculpas a Maju Mantilla
La periodista Daniela Cilloniz no tardó en pronunciarse tras la polémica. En una entrevista con Carla Chevez, destacó la nobleza de Maju Mantilla y le pidió perdón de manera pública. "Si mi comentario fue malinterpretado, le pido disculpas, porque quizás por la coyuntura no fue una expresión afortunada. No sabía que Fernando Díaz es casado", manifestó.
Aunque la conductora afirmó que sus palabras no fueron malintencionadas, reconoció que el contexto en el que las expresó no había sido el adecuado. "No fue el momento para decir eso, pero siempre fue con buena vibra. Quiero a Maju. Es una chica linda, muy buena persona", declaró, de acuerdo con Trome.
Daniela Cilloniz le responde a Ricardo Rondón
Una de las respuestas más contundentes frente a las declaraciones de Daniela Cilloniz vino de Ricardo Rondón, quien no dudó en salir en defensa de Maju Mantilla y Fernando Díaz durante la emisión de 'Ponte en la cola' y calificó de "ruin" lo dicho por la periodista. Ante ello, Cilloniz reflexionó sobre el impacto de sus palabras y aseguró comprender la reacción de Rondón, aunque consideró que fue desmedida. "Creo que se ha equivocado (...). Lo único que comenté fue que ella y Fernando Díaz tienen química y eso lo puede ver cualquiera que prende la televisión. Y no me parece ruin, porque ruin es sinónimo de despreciable, y tampoco me parece una calumnia o difamación", respondió.
La comunicadora insistió en que nunca insinuó una relación extramatrimonial entre los conductores de 'Arriba mi gente' y que su comentario fue estrictamente profesional. "No he dicho que son amantes, no me metan en ese saco. Es más, dije lo mismo de Fernando cuando conducía con Alicia Retto, que tenían química", sentenció.