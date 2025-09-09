Il Divo, el cuarteto de ópera más famoso del mundo, promete un concierto inolvidable en Lima: “Vamos a darlo todo”

Il Divo, el célebre cuarteto vocal, se presentará en Lima este 19 de septiembre con su tour ‘Il Divo By Candlelight’, celebrando 20 años de trayectoria. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El reconocido cuarteto vocal Il Divo, que cuenta con más de 30 millones de discos vendidos, llegará a Lima en los próximos días para ofrecer un concierto como parte de su gira más íntima y emotiva: ‘Il Divo By Candlelight’, con la que celebran sus dos décadas de trayectoria musical. El espectáculo del cuarteto de ópera más famoso del mundo se realizará este viernes 19 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Antes del íntimo y especial concierto del legendario cuarteto vocal en Perú, los músicos Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie sorprendieron al enviar un cálido saludo a su fanaticada peruana, a quien le prometieron ofrecer uno de los conciertos más íntimos y memorables de su carrera. Las entradas están a la venta en Teleticket.

“Hola, Perú. Vamos a volver a Lima el 19 de septiembre con nuestro nuevo concierto. Va a ser una noche inolvidable. No se lo pueden perder y esta vez les prometo que vamos a estar cantando y dándolo todo como siempre”, se le escucha decir a los integrantes de la reconocida agrupación internacional.

Detalles del concierto de Il Divo en Lima



El espectáculo ‘Il Divo By Candlelight’ forma parte de la gira internacional con la que el reconocido grupo celebra 20 años de carrera musical, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘XX: 20th Anniversary Album’. Durante esta presentación, la agrupación deleitará al público con un repaso por sus temas más emblemáticos, en una noche llena de romanticismo, emoción y una atmósfera íntima creada por la tenue luz de las velas.

Este concierto en Lima representa una fecha especial para Il Divo, ya que se enmarca dentro de la conmemoración de sus dos décadas en la música y marca el inicio de una nueva etapa artística, impulsada por la creación de su propio sello discográfico: Il Divo Music. A través de esta gira, el cuarteto busca conectar de manera más cercana con sus seguidores, ofreciendo una experiencia musical elegante, cercana y profundamente conmovedora.

