El trío criollo más importante del Perú, Los Kipus, ya se prepara para la gran celebración por sus 66 años de vida artística. Foto: difusión | Foto: difusión

El trío criollo más importante del Perú, Los Kipus, ya se prepara para la gran celebración por sus 66 años de vida artística. Foto: difusión | Foto: difusión

El festejo será a lo grande. El trío criollo más importante del Perú, “Los Kipus” ya se prepara para la gran celebración por sus 66 años de vida artística, que se realizará el próximo 4 de octubre en el centro de convenciones Bianca de Barranco. Para este evento contarán con la presencia de invitados especiales como Azucena Calvay, Los Hermanos Castro, Guajaja y Sebastián Landa, imitador de José Feliciano.



Nuevos talentos conforman ahora el afamado trío criollo. Se trata de la cantante Samantha La Hoz, y en la segunda guitarra, Andrew Alessandro Gil Sánchez. Es precisamente Paco Maceda Jr. quien lleva la batuta. “Son 66 años de muchas satisfacciones, alegrías, de poder expresarnos a través de nuestra música y que la gente sea receptiva, recíproca y que durante 66 años sigan cantando nuestras canciones es lo más maravilloso del mundo”, precisa Maceda.



Haciendo un poco de historia, cabe mencionar que fue en agosto del año 1959, cuando nacía en el ambiente criollo un trío con un estilo muy propio y basado en el matiz norteño de mucho arraigo en nuestro país “Los Kipus”. Lo integraron en su origen Paco Maceda, primerísima guitarra de Tumbes, Carmen Montoro, la primera voz, y Genaro Ganoza.



Hoy, en el 2025, Los Kipus cumplen 66 años de una impecable carrera musical. Reconocidos a nivel nacional e internacional, tienen un particular juego de voces y toques de guitarras, y aunque podrán cambiar las voces femeninas, sus canciones seguirán siendo las mismas habiendo logrado cruzar fronteras con éxitos como “Huye de mí”, “Nada soy”, “Mal paso”, “Cuando llora mi guitarra”, “Perdiste”, “Ansias”, “Rosa te”, “Yo perdí el corazón”, “Mi cariñito”, “Mis celos”, “Es cariño malo”, “Rosaura lindaura”, que son su respaldo musical.



Las entradas para el concierto por los 66 años de “Los Kipus” están a la venta en Teleticket.



