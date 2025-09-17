HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

¡60 años de historia! Amanda Portales celebrará su aniversario en el Gran Teatro Nacional: “Un espectáculo histórico”

Amanda Portales, conocida como 'La Novia del Perú', se presentará en el Gran Teatro Nacional. El evento contará con un repertorio de huaynos, mulizas y más, así como números especiales y sorpresas visuales.

Amanda Portales, conocida como 'La Novia del Perú', celebra 60 años de carrera artística con el espectáculo 'Arte Puro – Bodas de Diamante' el 22 y 23 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Foto: difusión
Amanda Portales, conocida como 'La Novia del Perú', celebra 60 años de carrera artística con el espectáculo 'Arte Puro – Bodas de Diamante' el 22 y 23 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Foto: difusión | Foto: difusión

La cantante peruana Amanda Portales está de aniversario. ‘La Novia del Perú’ tirará la casa por la ventana para celebrar sus 60 años de carrera artística con un espectáculo vibrante, festivo y emotivo, al cual ha denominado ‘Arte Puro – Bodas de Diamante’. Los conciertos se realizarán el 22 y 23 de noviembre en el lujoso escenario del Gran Teatro Nacional, lugar que servirá para un reencuentro con sus raíces. 

Amanda Portales, ícono de la música andina, celebrará sus seis décadas de vida artística con un repertorio que abarca huaynos, mulizas, huaylarsh, pasacalles, santiagos y yaravíes. Además, habrá números especiales, memorias musicales y sorpresas visuales que harán de esta celebración un viaje emocional por la historia del folclore peruano y por la vida de una mujer que lo ha entregado todo a su arte.

Amanda Portales comparte emotivo video con su nieta

En el video promocional de los conciertos que ofrecerá en el Gran Teatro Nacional, su nieta, Valentina del Perú, interpreta a la pequeña Amanda de pollera y trenzas, rindiendo homenaje a aquella niña que empezó a cantar con permiso judicial especial, debido a su corta edad. La ternura de este gesto resume el espíritu del espectáculo: un puente entre la infancia de Amanda, el presente de su familia y el legado que seguirá vivo en sus nietas.

Como parte de los preparativos, Amanda Portales realizó una sesión fotográfica con las polleras que ha lucido en cada etapa de su carrera, piezas de arte que son también capítulos de su historia. Cada una guarda memorias de conciertos, viajes y emociones compartidas con su público, y ahora se convertirán en símbolos de un recorrido que trasciende generaciones.

Trayectoria de Amanda Portales

Nacida en el seno de una familia de artistas -hija de Irene del Centro y de Lucio Portales- Amanda parecía destinada a los escenarios incluso antes de nacer. Su madre, embarazada de ella, tuvo que reemplazar a una bailarina en una presentación, como si la vida quisiera anunciarle desde entonces su camino. A los tres años ya cantaba en público, y fue bautizada como la ‘Mascotita de Huánuco’, sin sospechar que el cariño del pueblo acabaría dándole un nombre eterno: ‘La Novia del Perú’.

Reconocida con la Orden El Sol Sanmarquino del Bicentenario, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, el título de Embajadora del Folclore y Personalidad Meritoria de la Cultura peruana, entre muchas otras distinciones, Portales no solo ha cantado: también ha investigado, gestionado y difundido la cultura andina desde espacios como el programa radial ‘Fiesta Andina’, que  produce y dirige por más de cuatro décadas. Su voz ha sonado en escenarios de Europa, América y Asia, llevando siempre el nombre del Perú con orgullo y respeto.

