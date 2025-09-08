HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fito Páez ya está en Lima: conoce el posible setlist, los accesos y otros detalles de su esperado concierto en Costa 21

El legendario músico argentino Fito Páez interpretará clásicos como 'Mariposa tecknicolor', 'El amor después del amor' y 'A rodar mi vida', celebrando más de 40 años de carrera en el rock en español.

Fito Páez llegó a Lima para su esperado concierto en Costa 21 el 9 de septiembre, en el marco de su exitosa gira 'Páez Tecknicolor'. Foto: difusión.
Fito Páez ya llegó a Perú. La expectativa por el gran concierto que ofrecerá este 9 de septiembre en Costa 21 sigue en alza, no solo porque va a interpretar sus canciones que se han convertido en clásicos de la música, sino también porque en los últimos días ha protagonizado titulares en la prensa argentina porque habría retomado su relación con  la periodista Julia Mengolini.

El legendario músico argentino Fito Páez llegó a Lima la tarde de este lunes 8 de septiembre para reencontrarse con sus fieles seguidores peruanos en un esperado show, que forma parte de su exitosa gira internacional ‘Páez Tecknicolor’ y que combinará energía, nostalgia y la esencia del rock latinoamericano. Las puertas para el ingreso de fans se realizará a partir de las 6:00 p.m. y las entradas están a la venta a través de Teleticket.

Fito Páez, reconocido por ser una de las figuras más influyentes del rock en español, buscará conectar con el público a través de canciones como ‘Mariposa tecknicolor’, ‘11 y 6’, ‘El amor después del amor’, ‘Al lado del camino’, ‘A rodar mi vida’ y ‘Pétalo de sal’. Además, el show en Costa 21 será la excusa perfecta para celebrar su carrera de más de cuatro décadas.

¿Fito Páez se reconcilió con Julia Mengolini?

Páez, de 62 años, regresó a Perú en un momento de gran exposición mediática, no solo por su gira internacional, sino también por rumores que circulan en la prensa argentina sobre su presunta reconciliación con la periodista Julia Mengolini. Según informó el programa ‘LAM’, el cantante y la comunicadora habrían retomado su vínculo sentimental luego de más de una década de haber puesto fin a su relación anterior.

De acuerdo a la información difundida por el canal argentino, la chispa entre Fito y Julia habría reencendido tras un emotivo reencuentro en el programa radial ‘Mirá quién vino’ (Futurock), donde compartieron una extensa conversación en vivo el pasado 16 de mayo.

