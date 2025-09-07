Milena Zárate reveló que un empresario le ofreció $/140 mil para pasar la noche con un diputado japonés. La colombiana hizo esta confesión en la segunda parte de ‘El valor de la verdad’.

La influencer contó que un empresario se contactó con ella luego de que autorizará al cantante de cumbia Moisés Vega a darle su número, pues quería contratar a su orquesta y llevarla a Japón. “Quería pagarme $/ 10 mil para contratarme a mi orquesta por un show musical, pero semanas después cambiaría su propuesta”, contó Milena, dejando sorprendido a Beto Ortiz.