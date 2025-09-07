HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     
Entretenimiento

Milena Zárate impacta al confesar que le ofrecieron $/ 140 mil para pasar la noche con un diputado japonés

Milena Zárate reveló en 'El valor de la verdad' que, en un principio, un empresario quería contratarla para llevarla a Japón y le ofreció $/10 mil por un show musical de su orquesta, pero días después cambió la oferta.

Milena Zárate contó aspecto desconocido de su vida personal. Foto: Composición LR/Panamericana.
Milena Zárate contó aspecto desconocido de su vida personal. Foto: Composición LR/Panamericana.

Milena Zárate reveló que un empresario le ofreció $/140 mil para pasar la noche con un diputado japonés. La colombiana hizo esta confesión en la segunda parte de ‘El valor de la verdad’.

La influencer contó que un empresario se contactó con ella luego de que autorizará al cantante de cumbia Moisés Vega a darle su número, pues quería contratar a su orquesta y llevarla a Japón. “Quería pagarme $/ 10 mil para contratarme a mi orquesta por un show musical, pero semanas después cambiaría su propuesta”, contó Milena, dejando sorprendido a Beto Ortiz.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo: Milena Zárate impacta al revelar que considera a su hermana Greissy Ortega como su enemiga

lr.pe
Notas relacionadas
'El valor de la verdad' en vivo: Milena Zárate confiesa que una de sus exparejas le puso un GPS por celos

'El valor de la verdad' en vivo: Milena Zárate confiesa que una de sus exparejas le puso un GPS por celos

LEER MÁS
Estas son las preguntas que responderá Milena Zárate en 'El valor de la verdad' parte 2 en vivo hoy

Estas son las preguntas que responderá Milena Zárate en 'El valor de la verdad' parte 2 en vivo hoy

LEER MÁS
La picante pregunta sobre Thamara Gómez que evitó Milena Zárate en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

La picante pregunta sobre Thamara Gómez que evitó Milena Zárate en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa en prestigiosa escuela de Londres y celebra a lo grande

Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa en prestigiosa escuela de Londres y celebra a lo grande

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' en vivo: Milena Zárate impacta al revelar que considera a su hermana Greissy Ortega como su enemiga

'El valor de la verdad' en vivo: Milena Zárate impacta al revelar que considera a su hermana Greissy Ortega como su enemiga

LEER MÁS
¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Entretenimiento

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Giorgio Armani: esta es la fortuna y herencia que deja el famoso diseñador de moda tras su muerte

Cazzu revela que Christian Nodal no la autoriza viajar con Inti desde hace un año: “Tenemos el control sobre ti y tu hija”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota