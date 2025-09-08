HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

El video muestra a Daniel Lazo tambalearse y necesitar apoyo tras su presentación en un quinceañero. El cantante peruano se habría encontrado en estado de ebriedad.

Daniel Lazo habría estado en aparente estado de ebriedad tras salir de una presentación, según imágenes difundidas por el programa Todo se filtra.
Daniel Lazo habría estado en aparente estado de ebriedad tras salir de una presentación, según imágenes difundidas por el programa Todo se filtra. | Foto: Composición LR/ YouTube/ Todo se filtra

El cantautor peruano Daniel Lazo, recordado por ser el primer ganador de la primera temporada de ‘La voz Perú’, volvió a estar en el ojo público luego de que circulara un video en el que aparece en aparente estado de ebriedad tras una presentación en un evento privado.

De acuerdo con imágenes difundidas por el programa ‘Todo se filtra’, el artista cumplió con su show en un quinceañero; sin embargo, después de finalizar su participación, habría consumido bebidas alcohólicas en exceso. En el material grabado por un asistente, se ve a Lazo tambalearse e incluso necesitar el apoyo de otra persona para poder caminar.

¿Qué dijo 'Metiche' sobre Daniel Lazo?

El conductor Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, lamentó la escena y recordó que no sería la primera vez que el intérprete ha sido captado en una situación similar. “Ya en otras oportunidades lo hemos visto pasado de copas. Podría tener un problema con el alcohol”, comentó.

Villavicencio también destacó que, pese a haber llegado en buen estado y cumplir con el compromiso artístico, el final de la velada dejó una imagen negativa: “Si no lo cogían, se iba a caer totalmente al piso”, señaló.

¿Quién es Daniel Lazo?

Daniel Esteban Lazo Sánchez nació el 23 de septiembre de 1990 en Ayacucho. Es un cantante y compositor peruano de balada romántica, pop y fusiones neoandinas. Tras mudarse a Lima, alcanzó la fama en 2013 al ganar la primera temporada de ‘La voz Perú’, lo que lo llevó a firmar con Universal Music. Su carrera comenzó con el tema ‘Si no es contigo’ (2014) y continuó con discos como ‘16’ (2016) y ‘El amor y otras mentiras’ (2018), además de incursiones en el cine con la película ‘La última noticia’ (2016).

En los últimos años, atravesó una etapa personal difícil tras la muerte de su hermano, hecho que transformó en inspiración para temas como ‘En otra vida’ (2024). En 2025 estrenó ‘Promesa eterna’, junto a la agrupación Ge-ón Z.

