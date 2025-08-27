HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Streamers

Curwen quiere reemplazar a Cristian Domínguez para el remake de 'Mi amor el wachiman' y Pelao' Good lo ilusiona: "Lo iban a contactar"

Curwen reveló en un pódcast su interés en la recordada novela y recibió un inesperado comentario de Pelao Good.

Pelao Good le lanza comentario cómico a Curwen sobre ser el siguiente 'wachiman'.
Pelao Good le lanza comentario cómico a Curwen sobre ser el siguiente 'wachiman'. | Foto: Composicion LR

En una reciente edición del podcast de Habla Good, Curwen sorprendió al hablar de su interés por interpretar a un personaje en el remake de 'Mi amor el wachiman'. Durante la charla, el comunicador expresó que no tendría problemas en ocupar el lugar que alguna vez perteneció a Christian Domínguez, protagonista de la exitosa teleserie peruana que marcó una etapa importante. "Yo quisiera hacer el wachiman, ah. Podría ser", comentó el youtuber.

El momento más llamativo llegó cuando Pelao Good comentó: "Yo le iba a decir para que contacten a Christian Domínguez, o sea de verdad que venga a rescatarte", el momento se volvió cómico y generó risas en el estudio, incluida la del propio Curwen, quien siguió el juego. La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales y, aunque todo se dio bajo carcajadas, la conversación de los streamers recordó la importancia que tuvo 'Mi amor el wachiman' y la vigencia que conserva más de una década desde su estreno.

PUEDES VER: Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

lr.pe

El legado de Christian Domínguez con 'Mi amor el wachiman'

La telenovela Mi amor el wachimán se transmitió entre 2012 y 2013 por América Televisión y se consolidó como un fenómeno televisivo con altos niveles de audiencia. La historia de Salvador Gutiérrez, interpretado por Christian Domínguez, y Catalina Yrigoyen, encarnada por María Grazia Gamarra, se convirtió en una de las parejas más recordadas de la ficción nacional.

Aunque no existe un proyecto confirmado sobre un remake, la conversación entre Curwen y Pelao Good generó que el público reviviera recuerdos de la producción. Usuarios de TikTok y otras redes sociales comentaron sobre los momentos más emblemáticos de la trama y sobre el papel protagónico de Domínguez.

Notas relacionadas
¿Nuevo romance a la vista? Zoë Kravitz y Harry Styles avivan rumores de romance tras ser vistos paseando juntos por Roma

¿Nuevo romance a la vista? Zoë Kravitz y Harry Styles avivan rumores de romance tras ser vistos paseando juntos por Roma

LEER MÁS
Jessica Newton protagoniza conmovedora despedida de su hija que abandona el Perú: "Cuídate mucho"

Jessica Newton protagoniza conmovedora despedida de su hija que abandona el Perú: "Cuídate mucho"

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

LEER MÁS
Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

LEER MÁS
Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

LEER MÁS
Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Streamers

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota