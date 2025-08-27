En una reciente edición del podcast de Habla Good, Curwen sorprendió al hablar de su interés por interpretar a un personaje en el remake de 'Mi amor el wachiman'. Durante la charla, el comunicador expresó que no tendría problemas en ocupar el lugar que alguna vez perteneció a Christian Domínguez, protagonista de la exitosa teleserie peruana que marcó una etapa importante. "Yo quisiera hacer el wachiman, ah. Podría ser", comentó el youtuber.

El momento más llamativo llegó cuando Pelao Good comentó: "Yo le iba a decir para que contacten a Christian Domínguez, o sea de verdad que venga a rescatarte", el momento se volvió cómico y generó risas en el estudio, incluida la del propio Curwen, quien siguió el juego. La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales y, aunque todo se dio bajo carcajadas, la conversación de los streamers recordó la importancia que tuvo 'Mi amor el wachiman' y la vigencia que conserva más de una década desde su estreno.

El legado de Christian Domínguez con 'Mi amor el wachiman'

La telenovela Mi amor el wachimán se transmitió entre 2012 y 2013 por América Televisión y se consolidó como un fenómeno televisivo con altos niveles de audiencia. La historia de Salvador Gutiérrez, interpretado por Christian Domínguez, y Catalina Yrigoyen, encarnada por María Grazia Gamarra, se convirtió en una de las parejas más recordadas de la ficción nacional.

Aunque no existe un proyecto confirmado sobre un remake, la conversación entre Curwen y Pelao Good generó que el público reviviera recuerdos de la producción. Usuarios de TikTok y otras redes sociales comentaron sobre los momentos más emblemáticos de la trama y sobre el papel protagónico de Domínguez.