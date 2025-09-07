HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Los fundadores de Hermanos Yaipén, Walter y Javier, revelaron detalles controversiales sobre la salida de Christian Domínguez de la agrupación, que involucró a gran parte del equipo técnico.

Los fundadores de Hermanos Yaipén revelaron detalles de la salida de Christian Domínguez en medio de las celebraciones de los 25 años de fundación del grupo.
| Foto: composición LR/ATV/YouTube

En medio de las celebraciones por los 25 años de trayectoria de Hermanos Yaipén, los fundadores de la agrupación decidieron romper el silencio sobre uno de los episodios más controversiales en su historia. Durante una entrevista televisiva para 'Magaly TV, la firme', Walter y Javier Yaipén recordaron la salida de Christian Domínguez en 2014, revelando que el cantante no solo se retiró del grupo, sino que lo hizo acompañado de gran parte del equipo técnico y administrativo.

"Se llevó músicos, chóferes, se llevó todo. Hasta la oficina", afirmó Javier Yaipén, mientras Walter agregó que incluso el mánager se fue con él. La declaración, que hasta ahora no había sido expuesta con tal nivel de detalle, reavivó el debate sobre lo que realmente ocurrió tras bambalinas en uno de los momentos más tensos de la cumbia peruana.

PUEDES VER: Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

lr.pe

Christian Domínguez y su salida que dejó a Hermanos Yaipén sin estructura

La salida de Christian Domínguez de Hermanos Yaipén no solo significó la pérdida de un vocalista principal, sino también una ruptura estructural dentro de la agrupación. Según Walter y Javier Yaipén, el cantante se retiró acompañado por gran parte del equipo que había formado junto a ellos, lo que obligó a los fundadores a recomponer la orquesta desde sus cimientos.

"Los músicos que él había convocado se fueron con él, y nosotros tuvimos que continuar con lo que quedó", señaló Walter. Javier, por su parte, fue más directo: "Se llevó músicos, chóferes, todo. Incluso la oficina". A esto, Walter añadió que el mánager también se sumó a la partida, dejando claro que el impacto fue más profundo de lo que se había contado hasta ahora.

PUEDES VER: Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: "Un tema de respeto a mi señora"

lr.pe

El impacto no solo fue logístico, sino también emocional. La salida de Domínguez, quien en ese momento era una de las figuras más visibles del grupo, generó incertidumbre entre los seguidores y tensiones internas que tardaron años en disiparse. La agrupación logró mantenerse activa, pero el episodio marcó un antes y un después en su historia.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su salida de Hermanos Yaipén?

Christian Domínguez abordó este tema en mayo de 2024 durante una entrevista en el podcast 'Hablando con la Yaha'. Allí, el cantante y actual pareja de Karla Tarazona negó haber reclutado activamente al equipo que lo acompañó tras su salida. "Cuando me retiro, todos quisieron venirse conmigo, incluidos músicos, pero yo no toqué a ningún músico. Yo nunca dije nada; dijeron de todo", aseguró. Según su relato, la decisión de retirarse fue consecuencia de un conflicto interno que lo llevó a buscar nuevos horizontes.

Domínguez también defendió su vínculo con la agrupación, afirmando que habría continuado si no se hubiera producido el altercado que lo incomodó. "Yo hubiera seguido ahí, si no hubiera pasado ese conflicto”, afirmó. En ese momento, el artista se encontraba en plena transición profesional, combinando su carrera musical con proyectos en televisión y emprendimientos personales. Aunque su salida generó controversia, él sostiene que no hubo mala intención, sino una necesidad de cambio.

