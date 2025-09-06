Alfredo Benavides revela qué profesión soñaba para Giacomo tras su éxito en Zaca TV: "Ninguno sea artista"

La historia personal de Alfredo Benavides ha estado atravesada por vínculos familiares intensos y, en ocasiones, complejos, donde sus hijos siempre han tenido un papel protagónico. En una reciente entrevista en el pódcast de Magaly Medina, el comediante resaltó con evidente orgullo los éxitos de sus herederos, quienes hoy se han ganado un lugar en el mundo del streaming gracias a la popularidad de Zaca TV.

La familia se complementa con Giacomo, Rafaella y Doménico, fruto de la relación entre Alfredo Benavides y Mariela Ubierna, quienes junto a su madre han sido impulsores del éxito de Zaca TV. A ellos se suma el menor, Yamil Benavides, hijo del comediante con Saida Frage.

Alfredo Benavides confiesa cuál era el gran sueño que tenía para su hijo Giacomo

Aunque sus hijos mostraron desde temprano una marcada inclinación por el arte, Alfredo Benavides confesó que su deseo inicial era distinto. “Yo no quería que mis hijos sigan la carrera artística porque sé lo que viene detrás. O sé lo que hay cerca al ambiente artístico”, reveló el actor.

“Tengo tres hijos con María Fernanda Ubierna, uno con Saida Frage y uno con Ricky Tosso”, contó Benavides entre risas, dejando en claro que se refería a Stefano Tosso, a quien considera como un hijo propio desde que era niño.

“Yo quería que mi hijo sea diplomático. Yo lo metí a la PreCatólica (Pre PUCP) y a los dos meses me dijo que no, que quería estudiar arte. Ya pues, pasé la saliva y le dije que lo iba a apoyar en lo que él quisiera, que yo no tenía ningún problema”, dijo en un momento.

“Comenzó a estudiar en el IPP, Comunicaciones. Se graduó en el IPP y en realidad, como lo dice él en sus entrevistas, nunca agarró una cámara, nada, siempre se fue por el lado más artístico que de producción”, agregó.

