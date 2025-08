Christian Domínguez reapareció desde una clínica local para pronunciarse sobre un video que circula en redes sociales, en el que se observa al conductor del bus de su orquesta realizando una peligrosa maniobra en la carretera. El cantante aclaró que dicho material es antiguo y no corresponde al accidente ocurrido la madrugada del 31 de julio en Pasco.

El cantante de cumbia aclaró que el chofer que aparece en ese video ya no forma parte de su equipo y que, por el contrario, el actual conductor fue quien evitó una tragedia en la reciente emergencia. “Hoy por hoy no trabaja ya en la orquesta y yo salí justamente a dar la cara y decir que efectivamente estaba pésimo, pero así como hay gente muy buena, como la gente de la Diresa de Pasco (…) "Querían vincularlo como si fuera el mismo acontecimiento. De verdad eso solamente es maldad y es lamentable, pero así es mucha gente de este país", afirmó.

Christian Domínguez desmiente video sobre peligrosa maniobra de conductor de su orquesta

Desde la camilla de una clínica, Christian Domínguez grabó un video para aclarar la circulación de un material audiovisual en redes sociales donde se observa al conductor de un bus realizando una peligrosa maniobra en carretera. El cantante envió su testimonio al portal Instarándula, asegurando que dicho video no corresponde al accidente ocurrido en Pasco la madrugada del 31 de julio. “Te mando este video, porque recién he visto tu información justamente explicando sobre este acontecimiento que se ha hecho viral del pasado, de una imagen donde el conductor hizo una maniobra en la carretera”, expresó el cumbiambero.

El líder de la Gran Orquesta Internacional lamentó que se intente vincular un hecho del pasado con la situación actual, destacando la reacción del conductor durante el accidente real. “Porque querer vincular un video del pasado, de hace muchísimo tiempo, años de repente, con lo que ha pasado ahora, por una excelente maniobra de nuestro chofer, por evitar un accidente del otro chofer que venía en contra, el responsable, porque se dio a la fuga”, añadió Domínguez.

Karla Tarazona viajó a Pasco para acompañar a Christian Domínguez tras grave accidente

Karla Tarazona relató los momentos de angustia que vivió tras recibir una llamada de Christian Domínguez la madrugada del 31 de julio, en la que le informó que él y los integrantes de la Gran Orquesta Internacional habían sufrido un accidente en Pasco. Sin pensarlo, la conductora decidió tomar su auto y viajar durante cuatro horas hasta el lugar del incidente. “Me llamó como a las 4:15 a. m. y me dijo que había tenido un accidente. Inmediatamente, me levanté, agarré mi carro y le dije que estaba yendo para allá. Él me dijo que no vaya, pero yo soy así”, contó en 'Préndet'e.

Durante la transmisión en vivo, Karla explicó que su única intención era asegurarse de que todos estuvieran a salvo, ya que no podía quedarse tranquila sin verlos. “Uno no está tranquila hasta llegar al lugar y ver que las cosas realmente están bien. He podido ver a los chicos, todos aún asustados, golpeados”, expresó.