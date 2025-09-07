Alejandra Baigorria confesó tiempo atrás que se había distanciado de sus padres, pero pudo reconstruir su relación con cada uno de ellos. | Foto: composición LR/TikTok/Alejandra Baigorria

"Después de 33 años, ¿mis papás otra vez?", escribió Alejandra Baigorria en un video que compartió en sus redes sociales, donde se ve a sus padres bailando juntos y retirándose con gestos afectuosos. La escena, captada durante la celebración de su cumpleaños, desató una ola de comentarios entre los seguidores de la exchica reality de 'Esto es guerra', quienes no tardaron en especular sobre una posible reconciliación sentimental entre Verónica Alcalá y Sergio Baigorria.

Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado el reencuentro como algo más que un momento familiar, la 'Gringa de Gamarra' dejó entrever que el vínculo entre sus padres atraviesa una etapa distinta. La publicación fue interpretada como una señal de acercamiento entre los exesposos, separados desde que Alejandra tenía apenas dos años y medio.

Alejandra Baigorria sorprendió con el acercamiento de sus padres

La escena fue breve, pero suficiente para generar revuelo. Alejandra decidió invitar a sus padres a unirse a un baile por su cumpleaños. Verónica Alcalá y Sergio Baigorria ingresaron sonrientes, compartieron miradas cómplices y se retiraron abrazados, lo que provocó la reacción inmediata de la empresaria.

Tras la publicación, las redes se llenaron de comentarios que iban desde el entusiasmo hasta la broma. Algunos usuarios recordaron que Sergio Baigorria fue vinculado con Micheille Soifer, luego de que compartiera una foto con ella en la boda de su hija con Said Palao. Alejandra, lejos de incomodarse, tomó el asunto con humor. "Me quedé cuando don Sergio oficializó a 'Michi'", escribió un seguidor, mientras otros celebraban el gesto con frases como "Ella honra a sus padres, por eso le va bien en la vida".

La historia pública de los padres de Alejandra Baigorria

Verónica Alcalá fue una modelo reconocida en los años noventa, mientras que Sergio Baigorria es expiloto de autos y actual alcalde de Chaclacayo. La relación entre ambos terminó cuando Alejandra era muy pequeña, y durante años, la empresaria mantuvo distancia con ambos por motivos personales.

En entrevistas pasadas, ha confesado que hubo decisiones familiares que la afectaron profundamente, aunque con el tiempo logró reconstruir el vínculo con cada uno por separado.