HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
Espectáculos

Alejandra Baigorria revela su situación actual con su hermana tras disculpas a su mamá: “Ya me quité...”

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre su situación que lleva con su hermana tras disculpa con su mamá Verónica Alcalá, en redes sociales.

Alejandra Baigorria lanza este mensaje sobre su hermana. Foto: Composición LR/Captura.
Alejandra Baigorria lanza este mensaje sobre su hermana. Foto: Composición LR/Captura.

Alejandra Baigorria, una de las figuras más reconocidas de la farándula peruana, vuelve a sorprender con su inesperada respuesta sobre su situación actual con su hermana menor, luego de que esta ofreciera disculpas públicas a su madre a través de redes sociales.

La empresaria y modelo, conocida como la 'gringa de Gamarra', fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego', donde no dudó en responder con calma y seguridad sobre el tema que hace unos meses generó gran controversia en su vida familiar.

MÁS INFORMACIÓN: La razón por la que Alejandra Baigorria fue multada por S/250.000 por Indecopi y cómo se justificó

lr.pe

Alejandra Baigorria sorprende con su respuesta sobre si vinculo actual con su hermana

Recordemos que, durante la boda de Alejandra con Said Palao, un escándalo empañó la celebración cuando su hermana menor, fruto de la relación de su madre con otra pareja, agredió a la mamá de la empresaria en plena fiesta.

Frente a esta situación, muchos esperaban tensiones o distanciamientos prolongados, sin embargo, la respuesta de Alejandra ha sorprendido por su madurez y tranquilidad. “Es un tema de ellas, yo ya no tengo nada que ver ahí. Como te digo, ya me quité mochilas que no tengo que cargar… A mi familia los adoro y si ellas se tienen que arreglar, yo estoy bien con mi mamá, estoy bien con mi hermana, estoy bien con mi familia y trabajando feliz”, expresó la exchica reality, dejando en claro que no quiere vivir atada a problemas pasados.

La empresaria demuestra que su prioridad es mantener la paz y enfocarse en su bienestar personal, su matrimonio con Said Palao y sus múltiples proyectos profesionales. Además, sus palabras dejan entrever que la reconciliación familiar ha avanzado de manera positiva y que, pese al incidente, todo habría quedado en el pasado tras las disculpas ofrecidas.

De esta manera, la “gringa de Gamarra” reafirma que atraviesa una etapa de estabilidad emocional y laboral, donde el foco principal está en su felicidad, su familia y el amor que hoy comparte con el deportista, dejando claro que los conflictos familiares no empañarán su presente.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

LEER MÁS
Alejandra Baigorria anuncia planes de embarazo con Said Palao: "Espero estar con 'pancita'"

Alejandra Baigorria anuncia planes de embarazo con Said Palao: "Espero estar con 'pancita'"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles: "Presión de alguien"

Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles: "Presión de alguien"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

LEER MÁS
Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

LEER MÁS
El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

LEER MÁS
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

LEER MÁS
Jefferson Farfán impacta a Roberto Guizasola al regalarle lujoso auto por fecha especial: "(Gracias) por engreír a tu 'gato'"

Jefferson Farfán impacta a Roberto Guizasola al regalarle lujoso auto por fecha especial: "(Gracias) por engreír a tu 'gato'"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota