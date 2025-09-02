Alejandra Baigorria revela su situación actual con su hermana tras disculpas a su mamá: “Ya me quité...”

Alejandra Baigorria, una de las figuras más reconocidas de la farándula peruana, vuelve a sorprender con su inesperada respuesta sobre su situación actual con su hermana menor, luego de que esta ofreciera disculpas públicas a su madre a través de redes sociales.

La empresaria y modelo, conocida como la 'gringa de Gamarra', fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego', donde no dudó en responder con calma y seguridad sobre el tema que hace unos meses generó gran controversia en su vida familiar.

Alejandra Baigorria sorprende con su respuesta sobre si vinculo actual con su hermana

Recordemos que, durante la boda de Alejandra con Said Palao, un escándalo empañó la celebración cuando su hermana menor, fruto de la relación de su madre con otra pareja, agredió a la mamá de la empresaria en plena fiesta.

Frente a esta situación, muchos esperaban tensiones o distanciamientos prolongados, sin embargo, la respuesta de Alejandra ha sorprendido por su madurez y tranquilidad. “Es un tema de ellas, yo ya no tengo nada que ver ahí. Como te digo, ya me quité mochilas que no tengo que cargar… A mi familia los adoro y si ellas se tienen que arreglar, yo estoy bien con mi mamá, estoy bien con mi hermana, estoy bien con mi familia y trabajando feliz”, expresó la exchica reality, dejando en claro que no quiere vivir atada a problemas pasados.

La empresaria demuestra que su prioridad es mantener la paz y enfocarse en su bienestar personal, su matrimonio con Said Palao y sus múltiples proyectos profesionales. Además, sus palabras dejan entrever que la reconciliación familiar ha avanzado de manera positiva y que, pese al incidente, todo habría quedado en el pasado tras las disculpas ofrecidas.

De esta manera, la “gringa de Gamarra” reafirma que atraviesa una etapa de estabilidad emocional y laboral, donde el foco principal está en su felicidad, su familia y el amor que hoy comparte con el deportista, dejando claro que los conflictos familiares no empañarán su presente.