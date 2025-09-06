HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende con nuevo look pelinegra a días de su cumpleaños: "Nueva versión de mí"

La exguerrera Alejandra Baigorria, sorprendió a sus seguidores al mostrar un radical cambio de look acompañado de sensuales fotografías que dejaron a más de uno sin palabras.

Alejandra se realiza cambio de look por su cumpleaños. Foto: Composición LR/Captura.
Alejandra se realiza cambio de look por su cumpleaños. Foto: Composición LR/Captura.

Alejandra Baigorria, una de las figuras más mediáticas de la televisión peruana, sorprendió a sus miles de seguidores al dejar atrás su característica melena rubia, la misma que por años se convirtió en parte de su identidad y estilo. A través de una reciente publicación en sus redes sociales, la empresaria mostró orgullosa su radical cambio de look, generando una ola de reacciones inmediatas entre sus fanáticos.

El inesperado giro en su imagen no solo despertó curiosidad, sino que también abrió debate entre quienes aplauden su valentía para reinventarse y quienes aún no se acostumbran a verla con esta nueva apariencia. Una vez más, Baigorria demuestra que no teme a los cambios y que está lista para marcar tendencia con cada decisión que toma.

ACERCA DE: Alejandra Baigorria sufre inesperado incidente con pizarra en plena exposición: “Las malas vibras”

lr.pe

Alejandra Baigorria sorprende con radical look pelinegro y atrevido topless

Mediante sus historias de Instagram, la exintegrante de Esto es Guerra dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar un radical cambio en su estilo, luciendo una intensa cabellera negra gracias a una peluca que transformó por completo su apariencia.

Alejandra Baigorria vía Instagram.

Alejandra Baigorria vía Instagram.

Alejandra Baigorria, esposa de Said Palao, decidió sorprender a sus seguidores mostrando una faceta distinta de sí misma. La empresaria no dudó en compartir sensuales fotografías en topless, dejando ver su lado más atrevido.

Alejandra, próxima a cumplir 37 años este 8 de septiembre, sorprendió a sus seguidores con un arriesgado cambio de look, dejando atrás el rubio para lucir como morena. Además, se mostró en una de sus facetas más sensuales, generando gran expectativa en la antesala de su cumpleaños.

“Es una nueva versión de mí, más segura, más atrevida y más viva que nunca. 37 y encendiendo el fuego. #alejandrabaigorria #37”, escribió la empresaria en la descripción de su publicación, reflejando la confianza y el empoderamiento con los que celebra esta nueva etapa.

