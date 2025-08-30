HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel sorprende al cancelar su presentación de prendas en Plaza Norte: "He tenido que dar una pausa"

La presentación de la colección de Gisela Valcárcel en Plaza Norte fue suspendida a último minuto, generando malestar entre sus fanáticos que esperaban el evento.

Gisela Valcárcel suspendió su presentación de prendas en Plaza Norte, lo que generó malestar en sus seguidores. | Foto: Composición LR/ Instagram de Gisela Valcárcel

La esperada presentación de la colección de ropa de Gisela Valcárcel en el centro comercial Plaza Norte quedó suspendida a último minuto, lo que causó malestar entre sus fanáticos que ya se preparaban para asistir al encuentro. La dinámica incluía un meet & greet con la conductora para quienes consumieran desde 290 soles en prendas de la marca.

La empresaria comunicó la cancelación mediante un video en TikTok, donde pidió comprensión y explicó que prefiere buscar “otro momento” para reencontrarse con sus seguidores. “Con mucha pena he tenido que hacer una pausa y hoy no me podré encontrar como habíamos quedado en Plaza Lima Norte”, señaló la presentadora.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel no se queda callada y responde a críticas en redes: “Algunos entienden lo que quieren”

¿Por qué Gisela Valcárcel canceló su presentación en Plaza Norte?

Valcárcel aclaró que la suspensión no responde a falta de interés, sino a que considera que “el momento no es el oportuno”. La decisión ocurre pocos días después de denunciar que no le permitieron el ingreso a las instalaciones de América Televisión, situación que generó numerosas preguntas de la prensa y comentarios en redes sociales.

“Hoy quiero hablarles de esta colección y lo haré en próximos videos, pero también quiero pedirles, me comprendan como siempre lo han hecho. Sé que no debo estar allí, no quiero que nada opaque ese encuentro entre tú y yo que se dará pronto”, afirmó.

