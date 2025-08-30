Gisela Valcárcel sorprende al cancelar su presentación de prendas en Plaza Norte: "He tenido que dar una pausa"
La presentación de la colección de Gisela Valcárcel en Plaza Norte fue suspendida a último minuto, generando malestar entre sus fanáticos que esperaban el evento.
La esperada presentación de la colección de ropa de Gisela Valcárcel en el centro comercial Plaza Norte quedó suspendida a último minuto, lo que causó malestar entre sus fanáticos que ya se preparaban para asistir al encuentro. La dinámica incluía un meet & greet con la conductora para quienes consumieran desde 290 soles en prendas de la marca.
La empresaria comunicó la cancelación mediante un video en TikTok, donde pidió comprensión y explicó que prefiere buscar “otro momento” para reencontrarse con sus seguidores. “Con mucha pena he tenido que hacer una pausa y hoy no me podré encontrar como habíamos quedado en Plaza Lima Norte”, señaló la presentadora.
¿Por qué Gisela Valcárcel canceló su presentación en Plaza Norte?
Valcárcel aclaró que la suspensión no responde a falta de interés, sino a que considera que “el momento no es el oportuno”. La decisión ocurre pocos días después de denunciar que no le permitieron el ingreso a las instalaciones de América Televisión, situación que generó numerosas preguntas de la prensa y comentarios en redes sociales.
“Hoy quiero hablarles de esta colección y lo haré en próximos videos, pero también quiero pedirles, me comprendan como siempre lo han hecho. Sé que no debo estar allí, no quiero que nada opaque ese encuentro entre tú y yo que se dará pronto”, afirmó.