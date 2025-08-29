Alisson Pastor recordó uno de los episodios más tensos de su carrera televisiva, el cual fue su renuncia en vivo al programa 'Reinas del Show', conducido por Gisela Valcárcel. La esposa del actor Erick Elera sorprendió a sus seguidores al parodiar la polémica escena, en la que en pleno set decidió abandonar la competencia en medio de un fuerte intercambio de palabras con la popular 'Señito'.

El gesto de Allison Pastor ocurrió en medio de una reciente controversia que involucra a la madre de Ethel Pozo y América TV, tras la denuncia de la exconductora sobre presuntas restricciones para ingresar al canal. En ese contexto, el video del pasado volvió a cobrar fuerza, sumándose a otras grabaciones virales donde se observa a Gisela Valcárcel en situaciones de fuerte confrontación con figuras de la televisión.

Allison Pastor recrea tenso momento que vivió con Gisela Valcárcel en su programa

La iniciativa de revivir aquella icónica escena de 'Reinas del Show' surgió de la propia Alisson Pastor, quien decidió darle un giro humorístico al recuerdo. En compañía de la modelo Shirley Arica, ambas realizaron una parodia que rápidamente se viralizó en Instagram y otras plataformas digitales.

En el clip, Shirley Arica interpreta a Alisson Pastor, mientras esta última asume el papel de Gisela Valcárcel. Con gran picardía, recrearon los gestos y frases que marcaron aquella polémica del 2021. En la grabación se observa a Arica retirarse con una maleta en mano, mientras Pastor, imitando a la “Señito”, golpea el suelo con la palma de la mano, un gesto que en su momento fue interpretado como muestra de molestia.

¿Cómo fue la renuncia en vivo al programa de Gisela Valcárcel?

El recordado episodio tuvo lugar en la semifinal de 'Reinas del Show' en 2021. Durante la gala, los jueces criticaron fuertemente la presentación de Alisson Pastor, alegando que los cortes musicales afectaron su desenvolvimiento en escena. La exchica reality respondió que había advertido desde los ensayos los problemas con la edición musical, pero que sus reclamos no fueron atendidos por la producción.

La tensión escaló cuando Gisela Valcárcel intervino para defender al equipo y lanzó incisivas preguntas a la concursante: “¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste?”. Estas palabras generaron incomodidad en Pastor, quien visiblemente afectada decidió dar un paso al costado en plena transmisión. “Yo asumo toda la responsabilidad... realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar, porque yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, expresó antes de abandonar el set.

La situación llevó a Gisela a pronunciar una frase que quedó en la memoria de la televisión peruana: “En los momentos de crisis es cuando se ve la personalidad de los seres humanos... alguien puede patear el tablero e irse”. Años después, aquella escena sigue siendo parte del recuerdo colectivo.