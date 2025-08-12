HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

Estrella Torres reapareció en un concierto de Son del Duke en Chiclayo, generando sorpresa luego de sus recientes declaraciones que la relacionaban con la agrupación.

Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación. Foto: Composición LR/captura Instagram
Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación. Foto: Composición LR/captura Instagram | Foto: Composición LR/captura Instagram

Estrella Torres sigue dando de qué hablar tras los recientes rumores que la vinculan con Son del Duke, agrupación en la que también se encuentra su excompañera de Corazón Serrano, Thamara Gómez. Ante estas especulaciones, la cantante decidió pronunciarse y aclarar su posición. "Estoy firme con mi decisión siendo solista", afirmó Torres, descartando así cualquier incorporación a la reconocida orquesta de cumbia.

El pasado 11 de agosto, Estrella Torres sorprendió al aparecer en un concierto de Son del Duke, desatando la euforia del público y de las fanáticas de Corazón Serrano. En un video que rápidamente se volvió viral, se aprecia un emotivo abrazo entre la intérprete y Thamara Gómez, con quien ya ha compartido escenario en numerosas oportunidades.

PUEDES VER: Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: 'Estoy firme con mi decisión'

lr.pe

Estrella Torres y Son del Duke en un show

La cantante Estrella Torres se robó el show en un escenario junto a Son del Duke, apareciendo de manera sorpresiva y generando ovaciones, así como grabaciones por parte de un aforo totalmente lleno. Entre los momentos más destacados de la noche, resaltó el emotivo abrazo con Thamara Gómez, acompañado por el mensaje del presentador: "Se juntaron". Además, con una de sus frases icónicas, "Chúpate la plata", desató la euforia entre el público.

PUEDES VER: Estrella Torres aconseja una dosis de humildad a Leslie Shaw tras polémicas en la cumbia: 'Yo jamás me voy a botar'

lr.pe

Estrella Torres y sus declaraciones sobre ingreso a Son del Duke antes del concierto

En el programa de la Chola Chabuca, Estrella Torres fue consultada sobre la posibilidad de unirse a la orquesta chiclayana Son del Duke, luego de que recientemente se anunciara la incorporación de Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano. "No me ha llamado ninguna agrupación, porque yo estoy firme con mi decisión siendo solista", resaltó la exintegrante de Puro Sentimiento.

La cantante añadió que, actualmente, se siente satisfecha con el trabajo que realiza junto a su esposo y su equipo. Asimismo, recalcó que su objetivo es llegar muy lejos en su carrera como solista. Cabe recordar que la artista de 28 años lleva más de tres años trabajando de manera independiente, tras dejar Puro Sentimiento debido a problemas internos.

