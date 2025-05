Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, vuelve a ser protagonista de los titulares y las redes sociales, esta vez por una confesión que ha causado gran sorpresa entre sus seguidores. A pocos días de haber oficializado su relación con Leslie Echavarría, una joven empresaria de 27 años y fundadora del proyecto social 'Only One Coin', Vito reveló haber cometido una infidelidad. El anuncio fue hecho por el propio Mark a través de un comunicado en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, luego de que, según relatara, un medio local se preparara para hacer público un ampay en el que se le ve ingresando a un hotel.

La revelación ha generado un fuerte impacto, ya que apenas a finales de abril, Vito compartía en redes imágenes junto a Echavarría, acompañadas de mensajes románticos que confirmaban su nueva etapa sentimental. En sus historias de Instagram, el también influencer brindó detalles adicionales sobre el escándalo, afirmando: “Estoy envuelto en un escándalo de mi vida privada y un medio de comunicación lo va a hacer público”.

Mark Vito revela que le fue infiel a su actual pareja, Leslie Echevarría

A través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, Mark Vito confirmó públicamente que fue captado ingresando a un hotel, en lo que calificó como una “supuesta infidelidad”. En el mensaje, Vito precisó: “Pongo en conocimiento público que la nota de prensa saldrá mostrando un video de una supuesta infidelidad en donde aparezco ingresando a un hotel. Quedará en mi privacidad y lo solucionaré directamente con mi pareja, es una situación de la que pediré, por favor, mucho respeto y tranquilidad de la misma”. La declaración, aunque breve, reconoce el contenido del ampay que pronto será difundido por un medio local, y que ya ha generado una ola de especulaciones en redes sociales.

Comunicado de Mark Vito.

Además del comunicado, Mark Vito compartió un video en sus historias de Instagram donde expresó con evidente incomodidad que es consciente del impacto que esta situación tendrá sobre su relación con Leslie Echavarría, joven empresaria con quien hizo oficial su romance a finales de abril. “Esto va a afectar mi relación. Voy a hacer los descargos a mi pareja, es la única persona a la que debo explicaciones y seguramente las cosas se van a aclarar”, afirmó. En su intervención también insistió en que se trata de un tema íntimo y pidió no ser presionado a brindar más detalles al público o a los medios.

Por ahora, Vito ha decidido no brindar más declaraciones, dejando en claro que priorizará resolver el tema directamente con su pareja. “Disculpen que no haga un mayor pronunciamiento público, es algo muy privado para mí. No tengo nada más que declarar en este momento”, finalizó en su mensaje. Aunque intentó cerrar el tema, la controversia continúa generando reacciones divididas entre sus seguidores, mientras se espera la difusión completa del material comprometedor que podría aclarar —o agravar— la situación.