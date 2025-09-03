HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Carlos Rincón, autor de 'Hay niveles', le dice de todo a Leslie Shaw: “Después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas”

Carlos Rincón le dedicó duras palabras a Leslie Shaw tras ser consultado sobre su vínculo laboral con la cantante. Incluso reveló que compró el programa 'Autotune' exclusivamente por ella.

Leslie Shaw es criticada por Carlos Rincón: “Hizo canciones malas”.
Leslie Shaw es criticada por Carlos Rincón: “Hizo canciones malas”. | Foto: Composición LR/ Difusión

En el programa del 3 de agosto de 'La noche habla', el autor de 'Hay niveles' y 'Pendejerete', el peruano Carlos Rincón, le dedicó duras palabras a la intérprete de sus canciones, Leslie Shaw, cuando el programa abordó la relación laboral pasada entre ambos. Rincón afirmó que fue un “ángel” en su vida, ya que ella estaba olvidada, y aseguró que, después de interpretar sus temas, no ha conseguido ningún éxito.

"Yo dije que fui un ángel que se apareció en su vida para hacerle dos éxitos, y hoy digo que soy un ángel que ella extraña, porque después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas. No tiene nada que ver el video, el maquillaje o el escenario: cuando una canción es mala, es mala. Me refiero a las canciones que ha hecho después de las mías", dijo el compositor.

Carlos Rincón asegura que solo compro 'Autotune' por Leslie Shaw

En el mismo programa, Carlos Rincón aseguró que, en su estudio profesional, no utilizaban el programa 'Autotune' para sus trabajos; sin embargo, afirmó que lo compró únicamente por Leslie Shaw. “En este estudio no había Autotune; por Leslie Shaw compré el autotune: 500 dólares. Ella me pagó 3.200 soles por toda la canción grabada con músicos. Hay niveles para desafinados”, dijo el compositor.

Además, Rincón lanzó duras críticas contra la cantante al asegurar que él fue un ángel para Leslie Shaw: “Si yo no me hubiera aparecido en su vida, ella seguiría intentándolo. Cantó chueco y fuera de ritmo”.

