La polémica entre Estrella Torres y Leslie Shaw sumó un nuevo episodio tras las recientes declaraciones de la exintegrante de Corazón Serrano. En una entrevista, Estrella criticó duramente el desempeño vocal de Leslie durante sus presentaciones con Armonía 10, afirmando sin rodeos: "Le sale feo". Además, cuestionó la autenticidad de sus shows de reggaetón, acusándola de hacer playback.

La cantante también se burló del apodo con el que Leslie se identifica públicamente: la 'Barbie de la Cumbia'. Con tono irónico, no dudó en hacer una alusión a su sobrenombre y comparar la voz de Shaw con la de un personaje infantil.

Estrella Torres despotrica contra la voz de Leslie Shaw

Durante una entrevista con Chucho Valderrama, Estrella fue consultada sobre si le gustaba ver a Leslie Shaw en el género de la cumbia. El presentador le recordó que anteriormente había dicho que "no servía para la cumbia", lo que dio pie a una respuesta aún más punzante: "¿La 'Barbie de la Cumbia'? ¿No era la 'Barney'? Creí que era la Barney porque canta como Barney", dijo Torres en tono irónico.

Más adelante, aclaró que sus críticas no iban dirigidas al físico de Leslie, sino a su desempeño artístico. Aunque reconoció aspectos positivos de Shaw, no dudó en cuestionarla: "Sí estás regia, muy guapa, muy bonita, eres inteligente, emprendedora… hay que resaltar lo bueno. Pero si tú te crees, ya bueno…", expresó.

Estrella Torres acusa a Leslie Shaw de hacer playback

En otro momento de la entrevista, Estrella afirmó que Leslie utiliza playback en sus presentaciones. También se refirió a los comentarios negativos que recibe de los seguidores de Shaw, a quienes calificó de "tóxicos". Defendiendo su talento y esfuerzo, se deslindó de la novia de 'El Prefe' y aseguró: "Yo no tendré la plata del mundo o quizás como ella, o temas de niveles, pero sé lo que soy, el talento que tengo y cada vez lo perfecciono más porque sé que el público se merece cosas buenas. El público merece que canten en vivo y en directo, no playback. Ya dije".

Ante la sorpresa del entrevistador, quien aseguró no saber que Leslie hacía playback, Estrella reafirmó su acusación. Si bien reconoció que en sus presentaciones con Armonía 10 canta en vivo, sostuvo que no lo hace bien: "Ah, no, con Armonía le sale feo. Cuando hace sus shows, cuando canta reggaetón y todo eso te digo".

En ese contexto, explicó que, gracias a su experiencia, puede detectar fácilmente cuándo una interpretación no es en directo: "Yo creo que sí hace playback porque tengo buen oído de cantante; sé diferenciar cuándo es playback", declaró.