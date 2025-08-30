HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Espectáculos

Estrella Torres despotrica contra la voz de Leslie Shaw y asegura que hace playback en sus conciertos: "Le sale feo"

La ex Corazón Serrano, Estrella Torres, también se burló del apodo con el que Leslie Shaw se identifica. "¿La 'Barbie de la Cumbia'? Creí que era la 'Barney' porque canta como Barney", afirmó.

Estrella Torres habló sobre Leslie Shaw en entrevista con Chucho Valderrama.
Estrella Torres habló sobre Leslie Shaw en entrevista con Chucho Valderrama. | Foto: composición LR/Instagram/Chucho Valderrama

La polémica entre Estrella Torres y Leslie Shaw sumó un nuevo episodio tras las recientes declaraciones de la exintegrante de Corazón Serrano. En una entrevista, Estrella criticó duramente el desempeño vocal de Leslie durante sus presentaciones con Armonía 10, afirmando sin rodeos: "Le sale feo". Además, cuestionó la autenticidad de sus shows de reggaetón, acusándola de hacer playback.

La cantante también se burló del apodo con el que Leslie se identifica públicamente: la 'Barbie de la Cumbia'. Con tono irónico, no dudó en hacer una alusión a su sobrenombre y comparar la voz de Shaw con la de un personaje infantil.

PUEDES VER: Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

lr.pe

Estrella Torres despotrica contra la voz de Leslie Shaw

Durante una entrevista con Chucho Valderrama, Estrella fue consultada sobre si le gustaba ver a Leslie Shaw en el género de la cumbia. El presentador le recordó que anteriormente había dicho que "no servía para la cumbia", lo que dio pie a una respuesta aún más punzante: "¿La 'Barbie de la Cumbia'? ¿No era la 'Barney'? Creí que era la Barney porque canta como Barney", dijo Torres en tono irónico.

Más adelante, aclaró que sus críticas no iban dirigidas al físico de Leslie, sino a su desempeño artístico. Aunque reconoció aspectos positivos de Shaw, no dudó en cuestionarla: "Sí estás regia, muy guapa, muy bonita, eres inteligente, emprendedora… hay que resaltar lo bueno. Pero si tú te crees, ya bueno…", expresó.

PUEDES VER: Leslie Shaw se disculpa públicamente con Mayra Goñi tras polémico comentario: "He recibido una carta notarial"

lr.pe

Estrella Torres acusa a Leslie Shaw de hacer playback

En otro momento de la entrevista, Estrella afirmó que Leslie utiliza playback en sus presentaciones. También se refirió a los comentarios negativos que recibe de los seguidores de Shaw, a quienes calificó de "tóxicos". Defendiendo su talento y esfuerzo, se deslindó de la novia de 'El Prefe' y aseguró: "Yo no tendré la plata del mundo o quizás como ella, o temas de niveles, pero sé lo que soy, el talento que tengo y cada vez lo perfecciono más porque sé que el público se merece cosas buenas. El público merece que canten en vivo y en directo, no playback. Ya dije".

Ante la sorpresa del entrevistador, quien aseguró no saber que Leslie hacía playback, Estrella reafirmó su acusación. Si bien reconoció que en sus presentaciones con Armonía 10 canta en vivo, sostuvo que no lo hace bien: "Ah, no, con Armonía le sale feo. Cuando hace sus shows, cuando canta reggaetón y todo eso te digo".

En ese contexto, explicó que, gracias a su experiencia, puede detectar fácilmente cuándo una interpretación no es en directo: "Yo creo que sí hace playback porque tengo buen oído de cantante; sé diferenciar cuándo es playback", declaró.

Notas relacionadas
Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

LEER MÁS
Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

LEER MÁS
Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estrella Torres confiesa que fue obligada a renunciar a Corazón Serrano y expone el drama que vivió: "Mi padre había fallecido"

Estrella Torres confiesa que fue obligada a renunciar a Corazón Serrano y expone el drama que vivió: "Mi padre había fallecido"

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

LEER MÁS
Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

LEER MÁS
'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

LEER MÁS
Ana Siucho vuelve a Perú tras separarse de Edison Flores y Magaly confiesa la razón de su regreso: "Él no viaja a ver a sus hijas"

Ana Siucho vuelve a Perú tras separarse de Edison Flores y Magaly confiesa la razón de su regreso: "Él no viaja a ver a sus hijas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Espectáculos

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota