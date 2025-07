Creador de ‘Hay niveles’ afirma que Leslie Shaw ya no tiene derechos sobre la canción y ella responde: “Eso no se puede”

Carlos Rincón, creador de la popular canción ‘Hay niveles’, reapareció y aseguró que Leslie Shaw ya no es dueña del 20% de dicho tema. El compositor afirmó que ahora es el único propietario de la obra, ya que ostenta el 100% de los derechos, según contó, gracias a una resolución oficial de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Sin embargo, durante su entrevista con ‘Amor y fuego’, no mostró ningún documento que respalde su declaración.

“Las personas que han utilizado las canciones (‘Hay niveles’ o ‘Pendejerete’) y que no me han informado, como este grupo boliviano y cualquiera que se le pueda ocurrir, ahora va a tener que conversar conmigo, porque obviamente yo tengo que hacer una especie de auditoría para saber qué cosa se hizo con lo mío y qué se utilizó sin ni siquiera avisarme”, señaló, indicando que Leslie Shaw, u otra cantante que haya interpretado o interprete estos temas en el futuro, tendrán que tratar directamente con él.

Leslie Shaw desmiente a Carlos Rincón y lo acusa de querer “llamar la atención”

Lesliw Shaw se pronunció sobre las decientes declaraciones del compositor Carlos Rincón en ‘Amor y fuego’ y reveló que la sorprendieron, aunque le dio poca importancia. “Qué raro. A mí nadie me ha dicho nada. Eso no se puede en ninguna parte del mundo. Ya cuando una canción está registrada, ya está así. Eso no puede pasar”, compartió la rubia, en referencia al supuesto retiro de su 20%. Según explicó, ese porcentaje está legalmente protegido a nivel internacional, ya que está inscrita en una sociedad de Estados Unidos.

Por esa razón, desmereció lo dicho por el creador de ‘Hay niveles’ y señaló que él salió a declarar por motivos publicitarios. “¿Ese tema? ¿Para llamar la atención? No sé. Debería promocionar su última canción que soltó y que nadie le ha hecho caso, en vez de molestarme”, indicó con cierta incomodidad.

Carlos Rincón reveló que solo ganó S/6 por su trabajo en ‘Hay niveles’

El creador de ‘Hay niveles’, Carlos Rincón reveló haber ganado solo S/6 por la distribución de ganancias obtenidas por la canción que interpreta Leslie Shaw, donde ella tiene el 20% de los derechos.

“Yo he cobrado por el tema de redes digitales 6 soles. Leslie tiene 18 millones de vistas en ‘Hay Niveles’ y yo he cobrado 6 soles”, aseguró el compositor en el programa de la Chola Chabuca dejando entrever que la cantante ha cobrado muchísimo más debido a las vistas que tiene el videoclip. en redes sociales.