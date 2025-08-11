HOYSuscripcion LR Focus

Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

La cantante de Corazón Serrano protagonizó un blooper durante una reciente presentación de la agrupación. Los seguidores de Susana Alvarado no tardaron en hacer alusión a su romance con Paco Bazán.

Este momento de Susana Alvarado no pasó desapercibido en las redes sociales tras un concierto de Corazón Serrano en Cusco.
Este momento de Susana Alvarado no pasó desapercibido en las redes sociales tras un concierto de Corazón Serrano en Cusco.

Susana Alvarado cometió un curioso error durante un reciente concierto de Corazón Serrano que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La reconocida cantante de cumbia, quien continúa firme con sus presentaciones tras el atentado que sufrió por parte de extorsionadores, se volvió viral al confundirse sobre la ciudad en la que se encontraba. El momento fue captado por una asistente del evento y compartido en redes sociales, donde una usuaria escribió: "Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy", en alusión a la relación sentimental de Alvarado con Paco Bazán.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Diversos internautas comentaron el video con mensajes de apoyo y cariño, dejando en evidencia el respaldo que mantiene la intérprete de 'No sufriré por nadie', una de las voces más representativas de la agrupación piurana. El episodio, lejos de generar críticas, reforzó el vínculo emocional entre la artista y su público, que la acompaña en cada paso de su carrera.

PUEDES VER: Michelle Soifer sorprende con comentario sobre atentado a casa de Susana Alvarado: "Tienen que hacer una investigación profunda del entorno"

lr.pe

Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan

Todo comenzó cuando Susana Alvarado tomó la batuta para saludar a los fans en el concierto de Corazón Serrano al inicio del show. Luego de que el carismático Dani Daniel mencionara con emoción a la ciudad de Pichari, en Cusco, la cantante sorprendió al equivocarse de lugar y decir: "Hola, Pichanaqui".

El momento fue grabado y compartido en TikTok por una usuaria, quien escribió: "Buena entrada, pero estás en Pichari y no en Pichanaqui". En el mismo clip, la internauta también compartió a son de broma: "Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy". De igual manera, otros usuarios encontraron adorable el error de Susana Alvarado y no tardaron en dejar comentarios como: "A ella se le perdona todo, linda Susanita", "El nombre está por ahí nada más" y "Un error lo comete cualquiera".

PUEDES VER: Balean vivienda de Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano: delincuentes ejecutaron diez disparos tras extorsiones

lr.pe

Paco Bazán le dice "te amo" a Susana Alvarado tras terrible ataque de sicarios

A finales de julio, Susana Alvarado fue víctima de un violento atentado perpetrado por extorsionadores, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda de su familia tras negarse a pagar una elevada suma de dinero. El hecho generó conmoción entre sus seguidores y colegas, pero también provocó una muestra pública de afecto por parte de Paco Bazán. El comentarista deportivo no tardó en pronunciar un emotivo "te amo" —una declaración que hacía por primera vez—, con la que reafirmó su respaldo incondicional a la cantante de Corazón Serrano, asegurándole que no enfrentaría sola este difícil momento.

La historia entre Susana y Paco comenzó con intercambios espontáneos en redes sociales, que con el tiempo se transformaron en una conexión más profunda. Aunque inicialmente optaron por mantener su vínculo en privado, poco a poco se dejaron ver juntos en eventos y publicaciones, confirmando que lo suyo iba más allá de una amistad.

