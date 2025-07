Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al llorar por curioso motivo: "No puedo"

Natalia Segura se ha mantenido en el ojo público en las últimas semanas, luego de que se viralizara un video en el que, entre bromas y sarcasmo, cuestionaba el origen de los ojos verdes de su hijo con Ignacio Baladán. Aunque la pareja aseguró que todo se trataba de una broma, las imágenes despertaron dudas y comentarios sobre la paternidad del exchico reality.

Ahora, Natalia Segura reapareció entre lágrimas en sus historias de Instagram, donde compartió su incomodidad por un tema que la tocó profundamente. "No puedo ver videos de mamitas con sus bebés en la clínica", confesó, dejando entrever que aún estaría afectada por su experiencia durante su primer parto, ocurrido hace apenas unos meses.

Foto: captura de pantalla

Esposa de Ignacio Baladán llora en Instagram

El 28 de julio, Natalia Segura compartió en sus historias de Instagram un mensaje desgarrador acompañado de una fotografía en la que se le ve llorando. "No puedo ver videos de mamitas con sus bebés en la clínica", expresó con una actitud visiblemente afectada.

Cabe recalcar que la esposa de Ignacio Baladán tuvo a su primer hijo con el cocinero en abril del 2025, y, al parecer, aún conserva recuerdos intensos y emotivos sobre su experiencia de parto.

Natalia Segura expone motivo por el que Ignacio Baladán "no sería el padre"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia Segura compartió que la apariencia de su bebé con Ignacio Baladán ha despertado ciertas interrogantes, especialmente por el color de sus ojos, ya que no tiene claro de quién los heredó. “Amigas, como lo escuchan, mi hijo que nació de mí tiene los ojos color verde aceituna y no me interesa, quien venga a decir que le van a cambiar el color de ojos de aquí a los seis meses, no me interesa tu comentario, nadie te lo pidió”, expresó en su video.

La exintegrante de ‘La casa de los famosos’ reveló que, durante una salida con su pequeño, fue abordada por varias seguidoras que quedaron sorprendidas por el tono de ojos del pequeño Lucca. Muchas de ellas asumieron que ese rasgo provenía de su padre, Ignacio Baladán. No obstante, tanto ella como el exchico reality tienen ojos marrones, lo que causó aún más curiosidad.