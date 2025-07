Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, sorprendió a sus seguidores al publicar un peculiar video humorístico sobre la paternidad del exchico reality. En las imágenes, ‘La Segura’ aparece siguiendo la clásica tendencia GRWM (Get Ready With Me). “Get ready with me (prepárate conmigo) para anunciarles que el papá de mi bebé no es el papá de mi bebé”, comenzó diciendo.

Según la colombiana, todo se debe a un curioso detalle que ha comenzado a notar en su bebé: el color de sus ojos. Mientras ella e Ignacio tienen los ojos marrones, su hijo los tendría de un tono verde aceituna. “Es algo que ya no sé nisiquiera cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí antes de cualquier boca. Baladán no es el papá de mi bebé, mi hijo tiene los ojos color verde aceituna”, explicó la influencer, desatando risas y confusión entre sus seguidores, incluido el propio Ignacio Baladán.

Natalia Segura comparte inesperado rasgo físico de su bebé con Ignacio Baladán

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia Segura reveló que la apariencia de su bebé con Ignacio Baladán ha generado varias dudas, ya que no sabe de quién heredó sus ojos verdes. “Amigas, como lo escuchan, mi hijo que nació de mí tiene los ojos color verde aceituna y no me interesa, quien venga a decir que le van a cambiar el color de ojos de aquí a los seis meses, no me interesa tu comentario, nadie te lo pidió”, relató en su video.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ contó que, durante una salida con su bebé, se encontró con varias fans que quedaron maravilladas con el color de ojos del pequeño Lucca. Muchas asumieron que ese rasgo debía venir de su padre, Ignacio Baladán. Sin embargo, tanto ella como el uruguayo tienen los ojos marrones, lo que generó aún más sorpresa.

Ante la incertidumbre, la influencer optó por ver el hecho como una bendición inesperada. “Nosotros le estamos buscando el sentido, porque si no le cambian decimos ‘aquí qué pasó’. Yo le pido al señor Jesucristo por ley de atracción mi hijo se va quedar con esos ojos así, ¿de dónde? No sabemos. ¿Por qué? Tampoco. Pero si a Dios le dio la gana de darle a mi hijo sus ojos claros en un cofre, yo soy una mujer bendecida y mi hijo… ¿quién soy yo juzgando las bendiciones del señor?”, comentó, fiel a su estilo espontáneo y lleno de humor.

La reacción de Ignacio Baladán

Luego de que Natalia Segura compartiera un video viral en el que, con tono humorístico, ponía en duda la paternidad de Ignacio Baladán por el color de los ojos de su bebé, las redes no tardaron en llenarse de reacciones, especialmente de otras madres que compartieron experiencias similares sobre rasgos inesperados en sus hijos.

Sin embargo, la respuesta más comentada fue la del propio Ignacio, quien lejos de molestarse, optó por seguirle el juego a su pareja con una divertida frase. “Tas chistosa porque no estoy en la casa, ¿no?”, escribió el uruguayo, dejando en claro que todo fue tomado con buen humor.