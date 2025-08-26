Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"
Francisca Aronsson sorprendió en 'Good Time' al afirmar que se parece mucho a la conductora Laura Spoya y que podrían ser madre e hija. Sin embargo, la exmiss Perú, entre bromas, pidió que la sacaran del set.
Francisca Aronsson, conocida actriz, estuvo en el set de 'Good Time' y reveló diversas anécdotas de su vida. Precisamente, cuando estaban hablando de un clip donde apareció muy joven en 'AFHS', la actriz hizo un paréntesis y realzó su aparente similitud con Laura Spoya, conductora del programa de streaming.
En esa línea, los conductores Mario Irivarren y Gerardo Pe, se sorprendieron de lo comentado por Aronsson e hicieron un 'scanner' a ambas. "Podemos ver en la pantalla que Laura y yo somos iguales casi por el cabello", comentó.
Laurea Spoya bromea con Francisca Aronsson y pide que la retiren del set
Tras la curiosa comparación que hizo Francisca, ella comentó de manera inocente que parecen mamá e hija, aunque luego se rectificó y dijo que parecían hermanas. Pero, no quedó ahí, sino, Gerardo Pe, en broma, le dijo a la Laura. "¿Te dijo vieja?", a lo que muchos en el set bromearon sobre lo sucedido.
Sin embargo, Spoya, sorprendida, comentó que deberían de sacar del set a Francisca Aronsson, aunque todo fue parte de una graciosa anécdota. "¿Oye qué pasa con las invitadas chibolas que viene acá? Me la retiran a esa nina, me la sacan de una vez", comentó entre risas.
¿Quién es Francisca Aronsson?
Francisca Aronsson, es una joven actriz que nación el 12 de junio del año 2006. Es hija de padre sueco y madre peruana. Desde muy pequeña estuvo involucrada en el ambiente artístico, siendo parte de exitosas telenovelas y series del Perú. También tiene experiencia en series extranjeras como 'Las Cumbres'.