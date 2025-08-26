HOYSuscripcion LR Focus

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

Francisca Aronsson sorprendió en 'Good Time' al afirmar que se parece mucho a la conductora Laura Spoya y que podrían ser madre e hija. Sin embargo, la exmiss Perú, entre bromas, pidió que la sacaran del set.

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set.
Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set. | Foto: Composición LR/Good Time.

Francisca Aronsson, conocida actriz, estuvo en el set de 'Good Time' y reveló diversas anécdotas de su vida. Precisamente, cuando estaban hablando de un clip donde apareció muy joven en 'AFHS', la actriz hizo un paréntesis y realzó su aparente similitud con Laura Spoya, conductora del programa de streaming.

En esa línea, los conductores Mario Irivarren y Gerardo Pe, se sorprendieron de lo comentado por Aronsson e hicieron un 'scanner' a ambas. "Podemos ver en la pantalla que Laura y yo somos iguales casi por el cabello", comentó.

PUEDES VER: Laura Spoya arremete contra Paty Lorena por lanzar especulaciones y la productora le responde: "No soporto a lambisconas"

lr.pe

Laurea Spoya bromea con Francisca Aronsson y pide que la retiren del set

Tras la curiosa comparación que hizo Francisca, ella comentó de manera inocente que parecen mamá e hija, aunque luego se rectificó y dijo que parecían hermanas. Pero, no quedó ahí, sino, Gerardo Pe, en broma, le dijo a la Laura. "¿Te dijo vieja?", a lo que muchos en el set bromearon sobre lo sucedido.

Sin embargo, Spoya, sorprendida, comentó que deberían de sacar del set a Francisca Aronsson, aunque todo fue parte de una graciosa anécdota. "¿Oye qué pasa con las invitadas chibolas que viene acá? Me la retiran a esa nina, me la sacan de una vez", comentó entre risas.

PUEDES VER: Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

lr.pe

¿Quién es Francisca Aronsson?

Francisca Aronsson, es una joven actriz que nación el 12 de junio del año 2006. Es hija de padre sueco y madre peruana. Desde muy pequeña estuvo involucrada en el ambiente artístico, siendo parte de exitosas telenovelas y series del Perú. También tiene experiencia en series extranjeras como 'Las Cumbres'.

