La influencer, Zully, ha sorprendido a todo su público al matricularse para ser una gran Top Model. Precisamente, durante su primera clase llegó tarde y la propia Marina Mora le dijo, aunque en broma, que está "Jalada" en clases de etiqueta social.

Y es que, el mundo del modelaje también es arduo y constante disciplina, por lo que, las tardanzas son un punto en contra. Pero, la streamer, Zully, se abre en este nuevo camino para llegar a ser un modelo. En redes, muchas de sus seguidoras le han mandado los mejores deseos.

Streamer Zully estudiará para ser modelo

A través de TikTok, ya hay diversos clips donde se le llevando sus clases de modelaje a la influencer, Zully. Con un vestido superllamativo, llegó a las instalaciones de la escuela de Marina Mora.

"Poquito a poquito me iré soltando. He visto a las chicas en la tele y me animé a darme esta oportunidad y a ver qué tal", comentó muy emocionada.

En esa línea, la streamer Zully, cuenta con el apoyo de todas sus seguidoras, Fanny Diaz comentó, "Para ser la primera vez lo ha hecho muy bien". Kiara colocó, "Wow que hermosa Zully". Aunque, no todos los comentarios son positivos, también existen usuarios en las redes que la critican.

¿Quién es Zully?

Zully es una creadora de contenido peruana que tiene popularidad en TikTok y Kick. La joven fue protagonista de varias polémicas, como la vez que amenazó a un policía de 'funarlo'. Así también, cuando la plataforma china bloqueó sus transmisiones en vivo hasta el 2030.