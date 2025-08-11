HOYSuscripcion LR Focus

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

La excantante de Corazón Serrano respondió a las especulaciones sobre unirse a la agrupación chiclayana, luego de subir videos en sus redes sociales con temas de Son del Duke.

Estrella Torres es una cantante peruana de cumbia que formó parte de Corazón Serrano.
Estrella Torres es una cantante peruana de cumbia que formó parte de Corazón Serrano. | Foto: composición LR

La cantante de cumbia Estrella Torres respondió a las especulaciones que aseguran una posible incorporación a un grupo musical. Hasta la fecha, la artista ha trabajado como solista luego de pertenecer a importantes agrupaciones del país, como Corazón Serrano y Puro Sentimiento.

La Chola Chabuca preguntó a Estrella Torres fue si había recibido alguna llamada para integrarse a Son Del Duke. La cumbianbera sostuvo que, por el momento, no desea ingresar a ninguna orquesta. "Estoy firme con mi decisión", afirmó la empresaria peruana de 28 años.

Estrella Torres aconseja una dosis de humildad a Leslie Shaw tras polémicas en la cumbia: "Yo jamás me voy a botar"

lr.pe

Estrella Torres niega que se unirá a la orquesta Son Del Duke

En el programa de la Chola Chabuca, Estrella Torres fue consultada si ingresará a la orquesta chiclayana Son Del Duke, debido a que recientemente se anunció la incorporación de Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano. "No me ha llamado ninguna agrupación, porque yo estoy firme con mi decisión siendo solista", destacó la excantante de Puro Sentimiento.

Estrella Torres agregó que, actualmente, se encuentra satisfecha con el trabajo de su esposo y de su equipo. Asimismo, subrayó que espera llegar muy lejos mientras se encuentra como solista. Cabe recordar que la artista de 28 lleva más de 3 años como independiente tras dejar Puro Sentimiento por problemas internos.

Estrella Torres critica a Leslie Shaw por fuertes declaraciones sobre Marisol: "Pisa un poquito tierra"

lr.pe

Estrella Torres responde a comentarios de Leslie Shaw

A través de la plataforma de TikTok, Estrella Torres mostró su rechazo a las críticas de Leslie Shaw, quien opinó sobre la liposucción de la exvocalista de Corazón Serrano. En su cuenta personal, apareció bailando y lució su figura para exponer los resultados de su operación. Además, recibió el apoyo de sus seguidores en la sección de comentarios.

