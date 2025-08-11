La cantante de cumbia Estrella Torres respondió a las especulaciones que aseguran una posible incorporación a un grupo musical. Hasta la fecha, la artista ha trabajado como solista luego de pertenecer a importantes agrupaciones del país, como Corazón Serrano y Puro Sentimiento.

La Chola Chabuca preguntó a Estrella Torres fue si había recibido alguna llamada para integrarse a Son Del Duke. La cumbianbera sostuvo que, por el momento, no desea ingresar a ninguna orquesta. "Estoy firme con mi decisión", afirmó la empresaria peruana de 28 años.

Estrella Torres niega que se unirá a la orquesta Son Del Duke

En el programa de la Chola Chabuca, Estrella Torres fue consultada si ingresará a la orquesta chiclayana Son Del Duke, debido a que recientemente se anunció la incorporación de Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano. "No me ha llamado ninguna agrupación, porque yo estoy firme con mi decisión siendo solista", destacó la excantante de Puro Sentimiento.

Estrella Torres agregó que, actualmente, se encuentra satisfecha con el trabajo de su esposo y de su equipo. Asimismo, subrayó que espera llegar muy lejos mientras se encuentra como solista. Cabe recordar que la artista de 28 lleva más de 3 años como independiente tras dejar Puro Sentimiento por problemas internos.

Estrella Torres responde a comentarios de Leslie Shaw

A través de la plataforma de TikTok, Estrella Torres mostró su rechazo a las críticas de Leslie Shaw, quien opinó sobre la liposucción de la exvocalista de Corazón Serrano. En su cuenta personal, apareció bailando y lució su figura para exponer los resultados de su operación. Además, recibió el apoyo de sus seguidores en la sección de comentarios.