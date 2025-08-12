HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Valentino expone sorpresivo encuentro con dueño de América TV y confiesa que se quedó en shock: "Comenzamos a hablar como íntimos"

Valentino Palacios ha creado una comunidad en TikTok y cosechado numerosos seguidores a su corta edad, destacándose en el mundo digital como influencer.

El tiktoker Valentino, quien recientemente se unió al programa 'Esto es guerra' ofreció detalles sobre cómo conoció al dueño de América Televisión durante una transmisión en vivo en su cuenta de plataforma digital. “No saben quién se me acercó en el programa. Adivinen y pasé vergüenza", comentó.

El influencer relató que mientras estaba en el programa, un hombre se le acercó y le dijo: "Hola Valentino, ¿cómo estás?". Él le respondío: "Ah, ¿cómo estás, mucho gusto". Luego, detalló que su interlocutor le estrechó la mano y le dijo, "No sabes quién soy yo". El creador de contenido le respondió que no lo reconocía, a lo que el empresario le reveló: "Yo soy el dueño de todo esto".

Valentino comparte detalles de su sorpesivo encuentro con el dueño de América Televisión

Valentino explicó cómo reaccionó al descubrir la identidad de la persona con la que estaba conversando. "Se me acercó el dueño de todo América Televisión y yo muda bebé. ¡Asu mare! Gente, me palteé tanto que dije ‘Ay, no, lo siento mucho'", comentó.

Finalmente, agregó que el director de empresa respondió con amabilidad: "No te preocupes, te entiendo. Me da mucho gusto que estés aquí". A pesar de la sorpresa, el tiktoker destacó que la conversación continuó de manera cercana, aunque admitió haber sentido algo de vergüenza por el encuentro. "Y comenzamos a hablar mucho, como íntimos, pero ¡qué vergüenza! Se me acercó gente”, culminó.

¿Quién es el influencer Valentino Palacios?

Valentino Palacios, conocido como tiktoker e influencer, nació el 17 de mayo de 2005, por lo que actualmente tiene 20 años. A pesar de su juventud, ha logrado ganarse el aprecio de sus seguidores y ha creado una comunidad sólida dentro de TikTok.

