Espectáculos

Influencer Valentino Palacios sorprende a sus seguidores al anunciar que Josi Martínez ya no estará en 'EEG': "Me complementaba"

Valentino Palacios, influencer de TikTok, anunció que su amigo Josi Martínez ya no participará en 'Esto es guerra', generando sorpresa entre sus seguidores. "Josi me complementaba", comentó.

Valentino cuenta que Josi Martínez ya no participará en 'EEG' y hace sentida reflexión.
Valentino cuenta que Josi Martínez ya no participará en 'EEG' y hace sentida reflexión. | Foto: Composición LR/EEG/Valentino Palacios

Valentino Palacios, el joven influencer de TikTok, ha sorprendido a sus seguidores luego de anunciar que su amigo, Josi Martínez, ya no participará en el reality 'Esto es guerra'. Muy conmovido, Valentino se sinceró y expresó que ambos se complementaban.

En un 'live' de TikTok, Valentino comentó que Josi Martínez, ya no estará en 'Esto es Guerra' y que dijo que con él se complementaba. "Ya no va a estar Josi, gente. Les jura que con Josi me complementaba", comentó.

PUEDES VER: Influencer Josi Martínez sorprende al aparecer en 'EEG' y encara a Valentino Palacios: "Vamos a ver quién pone a quién en su lugar"

lr.pe

Valentino Palacios se conmueve al anunciar que Josi ya no estará en 'Esto es guerra'

Según lo comento el joven influencer, Valentino Palacios, su amigo Jose Martínez ya no seguirá en 'Esto es guerra'. Al comentarlo, no pudo evitar hacer una reflexión debido a la buena química que ambos hacían en el reality. "Con Josi como que nos íbamos a cambiar juntos, como que a hablar y ahora no voy a tener a nadie, voy a estar aburrida", expresó.

Aunque, en el reality se quiso hacer una polémica al juntarlos, para que haya cierta 'rivalidad', ambos influencers, se han llevado muy bien, incluso Valentino comentó que al ingresar al mundo de TikTok se inspiró en Josi.

¿Qué edades tienen Valentino Palacios y Josi Martínez?

El joven influencer Valentino Palacio, nación el 17 de mayo, del año 2005 y actualmente tiene 20 años de edad. Por otro lado, Josi Martínez, nación el 9 de junio del año 2004 y en la actualidad tiene 21 años de edad.

