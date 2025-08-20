Onelia Molina confiesa su deseo de ser madre a los 30 años y no coincide con la postura de Mario Irivarren: ''Son diferentes maneras de pensar''
Las recientes declaraciones de Onelia Molina en 'Esto es guerra' han generado revuelo, donde revela su deseo de ser madre a los 30 años, a pesar de las opiniones divergentes con Mario Irivarren.
Las recientes declaraciones de Mario Irivarren han generado comentarios en las últimas semanas. En la más reciente edición del reality show 'Esto es guerra', la combatiente Onelia Molina se pronunció sobre la posibilidad de ser madre en plena juventud y sorprendió a la audiencia al confesar que le gustaría asumir el reto de la maternidad a los 30 años.
Los planes de Onelia Molina a futuro
Al ser consultada por un reportero, la postura de Onelia Molina fue clara y sincera. En ella, se mostró muy reflexiva sobre el tema y sostuvo que las opiniones del uno y del otro son respetables: ''Respeto absolutamente todo, lo de él y lo de todas las personas. Yo creo que son diferentes maneras de pensar y está bien'', declaró.
Ante la atenta mirada de la audiencia, Onelia aclaró que todavía no contempla la llegada de un hijo, aunque sí le gustaría dar ese paso en su vida personal: “Me falta mucho por crecer. Creo que, en su momento, cuando tenga un hijo, daré todo y tengo que planificarlo bien. Me gustaría ser mamá a los 30 y algo”, precisó la actual pareja de Mario Irivarren, quien días atrás señaló que aún no se siente preparado para ser padre hasta los 40 años, opinión que difiere totalmente de la modelo.
La falsa alarma de que Onelia esperara un hijo
En una dinámica grupal de 'Esto es guerra' realizada hace unas semanas, la también odontóloga descartó totalmente cualquier embarazo:
“La verdad es que no, aún no tengo ningún bebito en mi vientre”, sentenció, disipando los rumores que circulaban sobre su estado actual.