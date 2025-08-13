HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Espectáculos

Viralizan imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda en una clínica de fertilidad tras crecientes rumores de embarazo

Un influencer compartió imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda en una reconocida clínica de fertilidad en Lima, desatando especulaciones sobre un posible embarazo de la actriz.

Melissa Paredes y Anthony Aranda desatan rumores. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Melissa Paredes y Anthony Aranda desatan rumores. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

La vida personal de Melissa Paredes vuelve a acaparar titulares, esta vez por una reciente visita junto a su pareja Anthony Aranda a una clínica de fertilidad en Lima. Las imágenes, divulgadas por un creador de contenido, han generado una nueva ola de rumores en torno a un posible embarazo de la actriz y conductora peruana.

Los seguidores de la farándula local no han tardado en especular sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando su primer hijo en común, especialmente luego de un comentario hecho por el propio Aranda en una fiesta privada. La combinación de imágenes y declaraciones ha puesto a la pareja nuevamente en el centro de la farándula peruana.

PUEDES VER: Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: 'No formo parte de esa familia'

lr.pe

Melissa Paredes y Anthony Aranda vistos en clínica de fertilidad

Fue el tiktoker José Pastor quien encendió la polémica al publicar fotografías donde se observa a Melissa Paredes y Anthony Aranda en el interior de una conocida clínica especializada en tratamientos de fertilidad. Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran a la pareja caminando por las instalaciones del centro médico con papeles en la mano, lo que ha sido interpretado como una posible gestión relacionada con la planificación familiar.

"Melissa Paredes aparece en un sitio de fertilidad junto a Anthony y con esto nos confirmaría que ¿sí está embarazada? (...) Vemos a Melissa Paredes y a Anthony con unos documentos", comentó el influencer durante la publicación del video, insinuando que los trámites vistos podrían estar relacionados con estudios médicos o resultados de exámenes.

La difusión del contenido rápidamente se volvió tendencia, generando miles de comentarios, reacciones y teorías en plataformas como TikTok e Instagram. Cabe destacar que ni Melissa Paredes ni Anthony Aranda han emitido hasta el momento una declaración oficial sobre el motivo de su visita al centro de salud.

PUEDES VER: Ale Venturo destruye versión de Melissa Paredes tras decir que la encaró por hablar de su hija: 'Nadie ha parchado a nadie'

lr.pe

Video viral de Melissa Paredes y Anthony Aranda alimenta rumores de embarazo

Los rumores sobre el supuesto embarazo de Melissa Paredes comenzaron a intensificarse aún más tras la celebración de su cumpleaños número 35, el pasado 11 de agosto. La actriz organizó una reunión íntima en su hogar, rodeada de familiares y amigos, donde compartió momentos divertidos y particulares a través de sus redes sociales.

Uno de los clips más comentados del evento muestra una piñata en forma de zapato de tacón siendo golpeada por los invitados. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue una frase inesperada de Anthony Aranda, quien advirtió entre risas: "Cuidado con la embarazada… amor, cuida al bebé". Esta expresión, aparentemente casual, fue interpretada como una confirmación velada del estado de gestación de su pareja.

Notas relacionadas
Rumores de embarazo de Melissa Paredes crecen tras video de Anthony Aranda: "Cuida al bebé"

Rumores de embarazo de Melissa Paredes crecen tras video de Anthony Aranda: "Cuida al bebé"

LEER MÁS
Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: “No formo parte de esa familia”

Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: “No formo parte de esa familia”

LEER MÁS
Melissa Paredes presume romántica sorpresa de Anthony Aranda y revela momento importante en su relación: “Lo vamos a celebrar”

Melissa Paredes presume romántica sorpresa de Anthony Aranda y revela momento importante en su relación: “Lo vamos a celebrar”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexandra Hörler revela que sufrió aborto tras agresión física de exgerente de Universitario de Deportes

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto tras agresión física de exgerente de Universitario de Deportes

LEER MÁS
Exponen a cuánto asciende el exorbitante monto que tendrá que pagarle Jefferson Farfán a Melissa Klug en plazo de 10 días

Exponen a cuánto asciende el exorbitante monto que tendrá que pagarle Jefferson Farfán a Melissa Klug en plazo de 10 días

LEER MÁS
Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se muestra más enamorado que nunca de Milett Figueroa y le manda romántico mensaje en 'Esta noche': "Te amo, mi vida"

Marcelo Tinelli se muestra más enamorado que nunca de Milett Figueroa y le manda romántico mensaje en 'Esta noche': "Te amo, mi vida"

LEER MÁS
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS
Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Espectáculos

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Imitador de Ferxxo de 'Yo Soy' acusa al programa de humillarlo para aumentar el rating: "No soy el primero"

Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018: "No sabía de su existencia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota