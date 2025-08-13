La vida personal de Melissa Paredes vuelve a acaparar titulares, esta vez por una reciente visita junto a su pareja Anthony Aranda a una clínica de fertilidad en Lima. Las imágenes, divulgadas por un creador de contenido, han generado una nueva ola de rumores en torno a un posible embarazo de la actriz y conductora peruana.

Los seguidores de la farándula local no han tardado en especular sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando su primer hijo en común, especialmente luego de un comentario hecho por el propio Aranda en una fiesta privada. La combinación de imágenes y declaraciones ha puesto a la pareja nuevamente en el centro de la farándula peruana.

Melissa Paredes y Anthony Aranda vistos en clínica de fertilidad

Fue el tiktoker José Pastor quien encendió la polémica al publicar fotografías donde se observa a Melissa Paredes y Anthony Aranda en el interior de una conocida clínica especializada en tratamientos de fertilidad. Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran a la pareja caminando por las instalaciones del centro médico con papeles en la mano, lo que ha sido interpretado como una posible gestión relacionada con la planificación familiar.

"Melissa Paredes aparece en un sitio de fertilidad junto a Anthony y con esto nos confirmaría que ¿sí está embarazada? (...) Vemos a Melissa Paredes y a Anthony con unos documentos", comentó el influencer durante la publicación del video, insinuando que los trámites vistos podrían estar relacionados con estudios médicos o resultados de exámenes.

La difusión del contenido rápidamente se volvió tendencia, generando miles de comentarios, reacciones y teorías en plataformas como TikTok e Instagram. Cabe destacar que ni Melissa Paredes ni Anthony Aranda han emitido hasta el momento una declaración oficial sobre el motivo de su visita al centro de salud.

Video viral de Melissa Paredes y Anthony Aranda alimenta rumores de embarazo

Los rumores sobre el supuesto embarazo de Melissa Paredes comenzaron a intensificarse aún más tras la celebración de su cumpleaños número 35, el pasado 11 de agosto. La actriz organizó una reunión íntima en su hogar, rodeada de familiares y amigos, donde compartió momentos divertidos y particulares a través de sus redes sociales.

Uno de los clips más comentados del evento muestra una piñata en forma de zapato de tacón siendo golpeada por los invitados. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue una frase inesperada de Anthony Aranda, quien advirtió entre risas: "Cuidado con la embarazada… amor, cuida al bebé". Esta expresión, aparentemente casual, fue interpretada como una confirmación velada del estado de gestación de su pareja.