Desde el penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva desde septiembre de 2024, Cristian Martínez Guadalupe, apodado ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, continúa enfrentando una denuncia por agresión sexual. En medio del proceso judicial, su madre, Cecilia Guadalupe, ha salido al frente con una serie de pruebas que, según afirma, demostrarían la inocencia de su hijo.

La madre de 'Cri Cri', quien es también tía de Jefferson Farfán, brindó un extenso testimonio en el programa dominical 'Día D', donde expuso detalles sobre la noche en la que se habría producido el presunto delito, ocurrido tras una fiesta en la vivienda del exfutbolista en La Molina. En su intervención, presentó informes médicos, resultados de ADN y exámenes forenses que, según su versión, contradicen la denuncia presentada por una joven de 19 años.

Madre de 'Cri Cri' muestra pruebas que probarían la inocencia de su hijo

Cecilia Guadalupe reveló que los análisis a los que fue sometido su hijo no evidencian ningún tipo de agresión sexual. “Le hicieron todos los exámenes y salieron negativos. El ADN no coincide con el de la denunciante. No hay rastro alguno que lo incrimine”, declaró con firmeza durante la entrevista con 'Día D'.

Además de los estudios biológicos, también se mencionaron los resultados de evaluaciones psicológicas ordenadas por el Ministerio Público. La madre de Cristian Martínez Guadalupe indicó que dichos informes no respaldan la versión de la joven denunciante. “No entiendo cómo, con tantas pruebas a favor, mi hijo sigue en prisión preventiva”, cuestionó. Desde su detención, el primo de Jefferson Farfán permanece en el penal de Lurigancho bajo una medida de 9 meses de prisión preventiva.

Cristian Martínez asegura que nunca hubo contacto con la denunciante

En declaraciones exclusivas al periodista Richard Apolo, ‘Cri Cri’ afirmó que nunca tuvo contacto cercano con la joven. “Jamás coqueteé con ella. No soy culpable. Tengo pruebas científicas que demuestran mi inocencia”, sostuvo desde la cárcel. También aseguró que estuvo bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos, lo que, según su defensa, impediría cualquier acción consciente.

Por su parte, Cecilia Guadalupe relató que fue el personal de seguridad de la casa quien ayudó a su hijo a llegar a su habitación, debido a que no podía mantenerse en pie. “Mi hijo estaba ebrio, se sentó en las gradas, no podía ni caminar. No entiendo por qué ella lo llevó al cuarto”, comentó, poniendo en duda el relato de la denunciante.

Durante el programa 'Día D', se difundieron también imágenes y videos de aquella noche, entre ellos una fotografía en la que ‘Cri Cri’ aparece junto al grupo musical “Las de la caliente”. Según su madre, esto demostraría que se trató de una celebración concurrida, donde él se encontraba en estado de vulnerabilidad física.