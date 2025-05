En la reciente edición de 'El valor de la verdad', Jonathan Maicelo sorprendió al revelar aspectos desconocidos de su vida personal y mediática. El exboxeador admitió haber tenido un romance clandestino con Milena Zárate, pero explicó que no lo oficializó debido a su deseo de reconciliarse con Débora Luna García, madre de su hijo Yaliem, quien ahora tiene 15 años.

Maicelo aseguró que aún tenía en mente volver con ella y que incluso intentó retomarlo. “Yo quería retomar la relación. Estaba decidido de volver con ella, dejar todo, no se pudo y decidí seguir mi camino. Incluso la llamé llorando, pero ya estamos tranquilos”, comentó en el programa, asumiendo su responsabilidad en la situación.

¿Quién es la esposa de Jonathan Maicelo?

El matrimonio de Jonathan Maicelo y Débora Luna García se ha mantenido en el centro de los rumores y especulaciones a lo largo de los años. Si bien no se ha confirmado la fecha exacta de su separación ni los motivos detrás de su distanciamiento, se ha insinuado que las infidelidades del boxeador habrían afectado la confianza entre ellos. Débora Luna, oriunda del barrio San Judas en Callao, se conoció con el deportista cuando él tenía 20 años, ya en pleno ascenso a la fama.

Débora Luna y Jonathan Maicelo se casaron en 2011. Foto: Facebook

En entrevistas pasadas, Débora Luna comentó que al principio temía por las constantes relaciones de su esposo con otras mujeres, pero que él le aseguró que todo era parte del espectáculo. Sin embargo, su relación sufrió varios golpes mediáticos, especialmente cuando Jonathan Maicelo fue captado en varias ocasiones en situaciones comprometedoras. Uno de los primeros escándalos ocurrió poco después de su boda, cuando fue visto junto a la bailarina Michelly García. En los años siguientes, Maicelo estuvo involucrado en otros romances mediáticos, como los casos con Mirtha Cáceres y Daniela Cilloniz.

Lo que prometió Jonathan Maicelo a su esposa en el altar

En octubre de 2011, Jonathan Maicelo y Débora Luna se casaron por lo civil en una ceremonia oficiada por el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Durante su boda, el boxeador hizo una promesa a su esposa, comprometiéndose a protegerla y cuidar de su familia: “Te prometo que te voy a proteger y cuidar. Nunca voy a dejar que te falte nada, ni a ti ni a mi hijo. Como siempre te he dicho, voy a sacar adelante a esta familia y a nuestro hijo no le va a faltar nada”. Maicelo cumplió su promesa de darles una mejor calidad de vida, mudándolos a New Jersey (EE. UU.) para que tuvieran acceso a mejores oportunidades.

Sin embargo, a pesar de estos compromisos, su matrimonio se fue deteriorando con el tiempo debido a las constantes crisis provocadas por sus actitudes fuera del hogar. En 2019, Jonathan Maicelo sorprendió al anunciar su reconciliación con Débora Luna y su decisión de no tener hijos con otra mujer que no fuera ella. Sin embargo, esa reconciliación no duró mucho, y poco después el boxeador sorprendió a sus seguidores con su relación con Samantha Batallanos en 2022, la cual también fue polémica.