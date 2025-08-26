¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación
La superestrella Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su compromiso el 26 de agosto, compartiendo imágenes románticas de la pedida de mano y el lujoso anillo que selló su amor.
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron con emoción su compromiso en redes sociales este 26 de agosto, acompañando la noticia con una divertida publicación que rápidamente se volvió viral. La cantante y el jugador de la NFL compartieron una foto juntos con el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”, desatando una ola de felicitaciones por parte de fans y celebridades.
La pedida de mano se llevó a cabo en un hermoso jardín, donde compartieron fotos del emotivo momento y del lujoso anillo de compromiso. Todo fue musicalizado con 'So High School', tema incluido en el álbum The Tortured Poets Department (TTPD), una clara referencia al vínculo entre ambos.
Tras dos años de relación, Taylor Swift y Travis Kelce consolidan uno de los romances más seguidos del mundo del entretenimiento y el deporte. Mientras los swifties aún asimilaban el anuncio de 'The Life of a Showgirl' —el esperado duodécimo álbum de la cantante, que será lanzado el 3 de octubre—, este martes 26 de agosto recibieron una noticia inesperada: el compromiso oficial entre Swift y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.
En las fotos del compromiso, se ve a Kelce de rodillas en un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosas, en una escena que ha sido descrita como sacada de un cuento de hadas. Esta unión no solo celebra su historia personal, sino que se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la cultura pop reciente.
La historia de amor entre ambos comenzó públicamente en septiembre de 2023, cuando Swift fue vista por primera vez en un partido de Kelce en el Estadio Arrowhead, generando rumores que poco después se confirmaron. Desde entonces, su relación ha captado la atención tanto de los medios como de millones de fans, uniendo dos mundos que parecían distantes: el pop y la NFL.