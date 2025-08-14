HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Entretenimiento

¡Taylor Swift regresa con un nuevo disco! 'The Life of a Showgirl' llegará el 3 de octubre

En un nuevo episodio del pódcast 'New Heigths', Taylor Swift anunció que su nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl', estará disponible a partir del 3 de octubre de este año.

El nuevo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', saldrá a la luz el 3 de octubre.
El nuevo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', saldrá a la luz el 3 de octubre. | Foto: Composición LR/ Taylor Swift /IG & Chandan Khanna/AFP

El nuevo álbum de la cantante Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', saldrá el 3 de octubre, según anunció el miércoles la superestrella pop estadounidense en su sitio web y redes sociales.

El martes, Taylor Swift conmocionó internet al anunciar la "pre-preventa" de su duodécimo álbum de estudio.

Su nuevo trabajo musical tendrá 12 temas, entre ellos uno a dúo con Sabrina Carpenter, a quien el superéxito 'Espresso' ha lanzado también al estrellato del pop mundial.

"El nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'. Disponible el 3 de octubre", escribió la artista en Instagram.

PUEDES VER: Taylor Swift anuncia pre-preventa de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'

lr.pe

Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl' en el pódcast de Travis Kelce

"Es el álbum que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo", dijo la cantante de 35 años en el pódcast 'New Heights', que presenta su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y uno de sus hermanos, Jason Kelce.

Este miércoles, la cantante reveló la portada de su nuevo disco, en la que se le ve con atuendo de pedrería en una bañera con una parte de su rostro que emerge del agua. Su imagen, mezcla de glamur y melancolía, siempre ha atraído a sus fanáticos, los 'swifties', mundialmente conocidos.

'The Life of a Showgirl' sucede al álbum 'The Tortured Poets Department', publicado el año pasado y que vendió 1,4 millones de copias el primer día.

PUEDES VER: Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a su enfermedad cerebral

lr.pe

Taylor Swift: la industria musical

En lo más alto del ránking de artistas más escuchados en 2024 según la Federación internacional de la industria fonográfica (IFPI), la intérprete de 'Anti-Hero', 'Shake It Off' o 'Blank Space' sigue batiendo los récords de la industria.

Con su gira 'The Eras Tour', de casi dos años de duración, recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.

Notas relacionadas
Taylor Swift anuncia pre-preventa de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift anuncia pre-preventa de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'

LEER MÁS
Trump afirma que Sydney Sweeney es republicana y lo celebra atacando a Taylor Swift: ''Ser 'progre' es para perdedores''

Trump afirma que Sydney Sweeney es republicana y lo celebra atacando a Taylor Swift: ''Ser 'progre' es para perdedores''

LEER MÁS
Taylor Swift y Selena Gomez están entre las 100 mujeres más ricas de EEUU, según Forbes

Taylor Swift y Selena Gomez están entre las 100 mujeres más ricas de EEUU, según Forbes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

LEER MÁS
De 'Al fondo hay sitio' a Hollywood: la nueva vida de Marisela Puicón tras alejarse de la cumbia y la televisión peruana

De 'Al fondo hay sitio' a Hollywood: la nueva vida de Marisela Puicón tras alejarse de la cumbia y la televisión peruana

LEER MÁS
Pamela Franco se reencuentra con Christian Cueva en Ecuador y muestra videos privados: “Eres todo”

Pamela Franco se reencuentra con Christian Cueva en Ecuador y muestra videos privados: “Eres todo”

LEER MÁS
Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

LEER MÁS
Caos en concierto de Corazón Serrano en Tarapoto deja heridos tras aglomeración en el ingreso del público al local

Caos en concierto de Corazón Serrano en Tarapoto deja heridos tras aglomeración en el ingreso del público al local

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Entretenimiento

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a su enfermedad cerebral

Onelia Molina no descarta convertirse en madre tras polémica reconciliación con Mario Irivarren: "En algún momento"

Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras agredir a su madre y pide perdón: "Me duele profundamente"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota