¡Taylor Swift regresa con un nuevo disco! 'The Life of a Showgirl' llegará el 3 de octubre

El nuevo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', saldrá a la luz el 3 de octubre. | Foto: Composición LR/ Taylor Swift /IG & Chandan Khanna/AFP

El nuevo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', saldrá a la luz el 3 de octubre. | Foto: Composición LR/ Taylor Swift /IG & Chandan Khanna/AFP

El nuevo álbum de la cantante Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', saldrá el 3 de octubre, según anunció el miércoles la superestrella pop estadounidense en su sitio web y redes sociales.

El martes, Taylor Swift conmocionó internet al anunciar la "pre-preventa" de su duodécimo álbum de estudio.

Su nuevo trabajo musical tendrá 12 temas, entre ellos uno a dúo con Sabrina Carpenter, a quien el superéxito 'Espresso' ha lanzado también al estrellato del pop mundial.

"El nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'. Disponible el 3 de octubre", escribió la artista en Instagram.

Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl' en el pódcast de Travis Kelce

"Es el álbum que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo", dijo la cantante de 35 años en el pódcast 'New Heights', que presenta su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y uno de sus hermanos, Jason Kelce.

Este miércoles, la cantante reveló la portada de su nuevo disco, en la que se le ve con atuendo de pedrería en una bañera con una parte de su rostro que emerge del agua. Su imagen, mezcla de glamur y melancolía, siempre ha atraído a sus fanáticos, los 'swifties', mundialmente conocidos.

'The Life of a Showgirl' sucede al álbum 'The Tortured Poets Department', publicado el año pasado y que vendió 1,4 millones de copias el primer día.

PUEDES VER: Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a su enfermedad cerebral

Taylor Swift: la industria musical

En lo más alto del ránking de artistas más escuchados en 2024 según la Federación internacional de la industria fonográfica (IFPI), la intérprete de 'Anti-Hero', 'Shake It Off' o 'Blank Space' sigue batiendo los récords de la industria.

Con su gira 'The Eras Tour', de casi dos años de duración, recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.