El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a Sydney Sweeney, luego de enterarse de que la actriz está registrada como republicana, una noticia que se reveló en medio de la polémica por su reciente campaña publicitaria con American Eagle.

Además, el mandatario escribió un mensaje en su Truth Social, donde reafirma que la actriz está afiliada al Partido Republicano, y aprovecha para criticar nuevamente a la cantante Taylor Swift, quien apoyó a la demócrata Kamala Harris durante las elecciones de 2024.

Trump defiende a Sydney Sweeney por campaña American Eagle

Durante una charla informal con periodistas, Trump reaccionó alegre cuando le informaron sobre la afiliación política de la estrella de 27 años. “Oh, ahora me encanta su anuncio”, dijo con una sonrisa. “Te sorprendería saber cuánta gente es republicana. No lo sabía, pero me alegra que me lo hayas dicho. Si Sydney Sweeney está registrada como republicana, creo que su anuncio es fantástico”.

En su post, Trump redobló su adulación: “Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más atractivo del momento. Es para American Eagle, y los jeans se venden como pan caliente. ¡A por ellos, Sydney!”. Según registros públicos que han sido comentados en internet, Sweeney figura como votante registrada del Partido Republicano desde junio de 2024 en el condado de Monroe, Florida.

La actriz de Euphoria enfrenta controversia tras su participación en una campaña de American Eagle que juega con el doble sentido entre "genes" y "jeans". Mientras ella habla de heredar rasgos como el color de pelo o la personalidad, algunos críticos de la izquierda han acusado el anuncio de promover ideas controvertidas relacionadas con la eugenesia y estándares raciales excluyentes.

Frente a la polémica, American Eagle defendió su campaña, y la artista también recibió apoyo de figuras republicanas. Steven Cheung, de la Casa Blanca, calificó las críticas como un exceso de la “cultura de la cancelación”, mientras que el vicepresidente JD Vance se burló de la reacción demócrata, y dijo que llamar “nazis” a quienes consideran atractiva a Sweeney es su nueva estrategia política.

Trump vuelve a criticar a Taylor Swift por ser 'woke'

Trump también dijo que las campañas ''woke'' (o progresistas) generan pérdidas: “Basta con mirar a la cantante woke Taylor Swift. Desde que alerté al mundo sobre lo que era al decir en verdad que no la soporto (¡ODIO!), la abuchearon en el Super Bowl y dejó de estar de moda”.

Esta no es la primera vez que el presidente arremete contra la popular estrella del pop. En mayo, él aseguró que Swift “ya no es popular” desde que él dijo que la odiaba. Como se sabe, la intérprete de 'Shake it off' apoyó a Kamala Harris en las elecciones pasadas.

“La situación ha cambiado radicalmente: ser woke es para perdedores, ser republicano es lo que quieres ser”, remató Trump en su publicación de este lunes.