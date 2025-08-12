HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Taylor Swift anuncia pre-preventa de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'

Después de meses de especulación por parte de los fans, Taylor Swift finalmente anunció 'The Life of a Showgirl', su duodécimo álbum, en el pódcast de Travis y Jason Kelce.

Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl', el primer álbum después de que recuperara sus másters.
Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl', el primer álbum después de que recuperara sus másters. | Foto: Composición LR/ New Heights & Taylor Swift / IG

La estrella del pop estadounidense Taylor Swift anunció la pre-preventa de su duodécimo álbum de estudio, titulado 'The Life of a Showgirl', en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche del martes.

Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será "revelada en una fecha posterior".

Una advertencia también indica que la fecha de lanzamiento aún no se conoce y que el álbum se enviará antes del 13 de octubre.

PUEDES VER: Este es el nuevo 'Impuesto Taylor Swift' que le costaría a la cantante $136,000 adicionales al año

lr.pe

Taylor Swift anuncia su nuevo álbum en el podcast de Travis Kelce

"Quería mostrarles algo", dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa.

"Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Show Girl', dice en la grabación, un fragmento del pódcast "New Heights" de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce.

'The Life of a Showgirl' es el sucesor del álbum 'The Tortured Poets Department', que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

PUEDES VER: Taylor Swift y Selena Gomez están entre las 100 mujeres más ricas de EEUU, según Forbes

lr.pe

'The Life of a Show Girl': el primer álbum de Taylor Swift después de que recuperara sus másters

Desde 2021, Swift ha estado cumpliendo su promesa de regrabar sus seis primeros discos con el fin de recuperar los derechos sobre ellos.

En mayo, la ganadora de 14 premios Grammy, que mantenía una disputa con ejecutivos discográficos desde 2019 por la propiedad de su música, anunció que había comprado todo su catálogo por una suma no revelada.

La también compositora de 35 años batió récords con su 'Eras Tour', de casi dos años de duración.

Recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, lo que la convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.

