HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Espectáculos

La vez que Taylor Swift cambió la letra de una de sus canciones para dedicársela a Travis Kelce

El cambio de letra de Taylor Swift en Buenos Aires se convirtió en una declaración pública a Travis Kelce, transformando un gesto íntimo en un fenómeno viral que consolidó su romance ante millones de seguidores en todo el mundo.

Durante su concierto en Buenos Aires, Taylor Swift sorprendió al público al modificar la letra de ‘Karma’ para dedicársela a Travis Kelce
Durante su concierto en Buenos Aires, Taylor Swift sorprendió al público al modificar la letra de ‘Karma’ para dedicársela a Travis Kelce | Foto: Instagram

Durante su concierto del 'Eras Tour' en Buenos Aires, Argentina hizo que Taylor Swift protagonizara un momento que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de su gira. En medio de la interpretación de su canción 'Karma', la artista decidió cambiar la letra y cantar: 'Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me', sustituyendo la palabra original 'screen' por 'Chiefs'.

La referencia directa a Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, no pasó desapercibida. El gesto, sencillo pero cargado de simbolismo, se viralizó en cuestión de horas gracias a los videos publicados por los fanáticos en TikTok y X, confirmando lo que muchos ya intuían: la relación de Swift con el jugador había alcanzado un punto de complicidad pública.

PUEDES VER: América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

lr.pe

El emotivo gesto de Taylor Swift hacia Travis Kelce en el Eras Tour terminó con un beso que confirmó públicamente su romance

La reacción de Travis Kelce fue tan espontánea como reveladora. Mientras disfrutaba del concierto en una carpa VIP junto a Scott Swift, padre de la cantante, las cámaras lo captaron llevándose las manos al rostro y sonriendo ampliamente tras escuchar la frase modificada. El bicampeón del Super Bowl, acostumbrado a los aplausos de los estadios de fútbol americano, vivió en ese instante un reconocimiento distinto: el de ser parte del universo musical y emocional de una de las artistas más influyentes del mundo. La multitud, consciente de lo que ocurría, estalló en gritos y vítores, convirtiendo el momento en un espectáculo dentro del espectáculo.

Como si fuera poco, la noche cerró con una escena aún más romántica. Tras despedirse de su público, Taylor Swift corrió hacia un costado del escenario donde Kelce la esperaba y lo besó frente a las cámaras. Ese beso no solo selló la velada, sino que también reforzó la idea de que su romance ya no se escondía. Lejos de ser un gesto aislado, representó la naturalidad con la que ambos han decidido vivir su relación, abriendo un nuevo capítulo en la narrativa mediática que los rodea.

PUEDES VER: ¿Quién es Travis Kelce? El jugador de los Kansas City de la NFL y futuro esposo de Taylor Swift

lr.pe

El cambio de letra de Taylor Swift en Buenos Aires marcó el primer gesto musical hacia Travis Kelce

Lo interesante de este episodio es que no se trata de un hecho aislado dentro de la carrera artística de Swift. Meses después, en su álbum 'The Tortured Poets Department', la cantante volvió a incluir referencias claras a Kelce en canciones como 'The Alchemy' y ‘So High School'. Sin embargo, lo ocurrido en Buenos Aires fue el primer gran gesto musical explícito hacia el jugador, un detalle que mezcló la intimidad de su romance con la magnitud de un escenario internacional.

En retrospectiva, la historia de este guiño público cobra aún más fuerza al recordar cómo comenzó todo. Kelce había confesado en su pódcast 'New Heights' que intentó acercarse a Swift regalándole una pulsera de la amistad con su número de teléfono, sin éxito en aquel momento. Lo que entonces parecía una anécdota terminó transformándose en una relación que hoy ocupa titulares en todo el mundo. Y esa noche en Argentina, con un estadio lleno y millones de fans atentos en redes sociales, la cantante decidió inmortalizarlo en su música.

Notas relacionadas
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

LEER MÁS
¿Quién es Travis Kelce? El jugador de los Kansas City de la NFL y futuro esposo de Taylor Swift

¿Quién es Travis Kelce? El jugador de los Kansas City de la NFL y futuro esposo de Taylor Swift

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

LEER MÁS
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

LEER MÁS
Jazmín Pinedo lanza fuerte queja por adelanto del horario de su programa tras salida del aire de 'América hoy': "Me sacaron de la ducha"

Jazmín Pinedo lanza fuerte queja por adelanto del horario de su programa tras salida del aire de 'América hoy': "Me sacaron de la ducha"

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Espectáculos

Magaly Medina cuestiona a Nicola Porcella por desplante en vivo a periodista de 'América hoy': "Lo humilló"

Así inició la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: Super Bowl, NFL, Eras Tour, una boda en camino y más

América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota