¿Quién es Travis Kelce? El jugador de los Kansas City de la NFL y futuro esposo de Taylor Swift

Travis Kelce, estrella de la NFL y tres veces campeón del Super Bowl, no solo conquistó los estadios, sino también el corazón de Taylor Swift, con quien hoy comparte una relación que ha evolucionado hasta el matrimonio. | Foto: Composición LR/ Los Angeles Times/ Instagram

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce ha captado la atención mundial no solo por el peso de sus nombres en la música y el deporte, sino también por la forma en la que se fue construyendo ante los ojos del público. Desde que su relación se confirmó en 2023, millones de fanáticos han seguido de cerca cada movimiento de la pareja, generando titulares en medios internacionales y convirtiéndose en tendencia en redes sociales hasta la actualidad debido al anuncio de su matrimonio. Sin embargo, Kelce es un personaje conocido dentro de la cultura estadounidense mas allá de ser pareja de la cantante.

Travis Kelce, nacido en Westlake, Ohio, es mucho más que el novio de Taylor Swift. Con 35 años, ha construido una carrera sólida y respetada en el fútbol americano, siendo uno de los eventos más destacados de la NFL y pieza fundamental de los Kansas City Chiefs. Su palmarés incluye tres títulos de Super Bowl, pero más allá de sus estadísticas y récords, ha logrado convertirse en una figura mediática gracias a su personalidad extrovertida y carismática. Su podcast 'New Heights', que conduce con su hermano Jason Kelce, le ha permitido mostrar otra faceta de su vida: la del hombre cercano, divertido y auténtico, capaz de conectar con millones de oyentes semanales.

El romántico gesto de Travis Kelce con una pulsera marcó el inicio de su historia de amor con Taylor Swift

La historia entre ambos comenzó con un gesto tan simple como simbólico: un bracelete. Durante el concierto de Taylor Swift en el Arrowhead Stadium, el 8 de julio de 2023, Travis intentó entregarle personalmente una pulsera hecha por él mismo que incluía su número de teléfono. Aunque no logró concretar el encuentro, pues la cantante evita recibir a personas antes o después de sus shows para cuidar su voz, aquel intento marcó el inicio de lo que más tarde se convertiría en una historia de amor.

Lejos de quedar como una anécdota, Kelce no se rindió y, semanas después, Taylor fue vista asistiendo a un partido de los Chiefs en compañía de la madre del jugador, lo que disparó rumores de romance. Finalmente, en octubre de ese mismo año, confirmaron públicamente su relación con una aparición de la mano en el afterparty de Saturday Night Live, un gesto que consolidó lo que los fans ya sospechaban.

Taylor y Travis: una de las parejas más famosas de Hollywood con múltiples apariciones en diversos eventos

Desde entonces, la pareja ha protagonizado algunos de los momentos más comentados de la cultura pop reciente. Una de las escenas más icónicas ocurrió en Buenos Aires, durante un concierto del 'Eras Tour', cuando Taylor cambió la letra de su canción 'Karma' para dedicarle una frase a Kelce, un gesto que enloqueció a sus seguidores y se volvió viral en redes sociales. Asimismo, su presencia en eventos deportivos como el Super Bowl y culturales como Coachella o el US Open ha reforzado la idea de que ambos disfrutan compartir sus mundos sin importar el nivel de exposición mediática.

Lo que llama la atención es que ambos provienen de mundos muy distintos: ella, una de las artistas más influyentes de la industria musical contemporánea; él, un atleta consolidado en la NFL y estrella de los Kansas City Chiefs. Su relación representa la convergencia entre dos universos de entretenimiento que rara vez se cruzan: el deporte y la música, logrando que sus respectivas audiencias se unan en una misma narrativa mediática.