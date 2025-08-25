HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

¡Rompió su silencio! Maju Mantilla salió al frente y habló fuerte y claro sobre los rumores que aseguran que su matrimonio con Gustavo Salcedo se terminó definitivamente por una infidelidad.

Maju Mantilla mando un fuerte mensaje sobre rumores de infidelidad. Foto: composición LR/Captura/YouTube
Maju Mantilla mando un fuerte mensaje sobre rumores de infidelidad. Foto: composición LR/Captura/YouTube

Maju Mantilla habló por primera vez sobre los rumores que apuntan a una infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo. La conductora de Latina respondió para las cámaras de 'Amor y fuego' y pese a que se mostró renuente a declarar en un primer momento, todo cambió cuando le tocaron el tema de un posible desliz en su relación. Ante esto, la exMiss Mundo no se quedó callada y sorprendió al hacer un firme pedido: "Lo que deseo es que no se especule más sobre el tema, pido respeto para todos, para él, para mi familia, para todos", expresó.

Sobre los rumores que apuntaban a un distanciamiento previo en su matrimonio debido al ampay de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega, la reina de belleza fue hermética y prefirió mantener el silencio. "No voy a hablar, disculpa. Lo que no quiero es hablar más sobre el tema", acotó la conductora de 'Arriba mi gente'.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo reaparece y rompe su silencio tras final definitivo de su matrimonio con Maju Mantilla: empresario aclara posible infidelidad

lr.pe

Maju Mantilla también habló de su separación en 'Arriba mi gente'

Este lunes 25 de agosto, Maju Mantilla regresó a la conducción del programa 'Arriba mi gente' en Latina, marcando su primera aparición pública luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, hiciera oficial la separación a través de un comunicado. Durante la transmisión en vivo, Mantilla se dirigió directamente a la audiencia para aclarar que está atravesando un periodo complicado a nivel personal y familiar, haciendo un llamado a la empatía y al respeto.

Al retomar su espacio televisivo, Maju optó por no profundizar en detalles, pero no evitó hacer alusión a la situación que vive actualmente. En sus palabras iniciales, pidió un alto a las teorías que circulan sobre su vida privada: “Les pido por favor que se dejen de suposiciones, especulaciones, de juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer”, declaró mirando a cámara con firmeza.

Además, la conductora reveló que, más allá de la ruptura con el padre de sus hijos, está enfrentando otros asuntos personales que también la afectan emocionalmente. Aun así, reiteró su decisión de mantener su vida íntima fuera del ámbito público. “Estos días han sido complicados para mí, para mi familia. Además, tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a resolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos”, manifestó.

