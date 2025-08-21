Durante la mañana del miércoles 20 de agosto, Maju Mantilla apareció en televisión con la energía que la caracteriza. Vestida con un traje azul eléctrico, bailó junto a sus compañeros de 'Arriba mi gente', mientras era ovacionada desde el set. Nadie imaginaba que, apenas unas horas después, su esposo Gustavo Salcedo publicaría un comunicado en el que anunciaría el fin de su matrimonio.

La noticia sorprendió a muchos, no solo por el contenido del mensaje, sino por el contraste con la imagen pública que Maju había proyectado ese mismo día. Aunque la pareja ya había tomado la decisión meses atrás, según el exdeportista olímpico, el anuncio oficial lo lanzó en la noche, cuando compartió un texto breve pero contundente en sus redes sociales. "Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", publicó.

Esto hizo Maju Mantilla antes del anuncio de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio

Horas antes de que se conociera el comunicado de Gustavo Salcedo, Maju Mantilla se mostró activa y sonriente en televisión. En el programa matutino 'Arriba mi gente', bailó al ritmo de 'Mi gente' de Héctor Lavoe, luciendo un vestido azul que resaltaba su presencia en el set. Además, participó en la promoción de un sorteo para asistir al concierto de Duki, junto a sus compañeros. Todo transcurrió con normalidad, sin señales visibles de que atravesaba un momento personal complejo.

En sus redes sociales, la recordada Miss Mundo 2004 compartió fragmentos del programa, incluyendo el baile y la dinámica del sorteo. No hubo ninguna referencia a su situación sentimental, lo que hizo que el comunicado nocturno de Salcedo tomara por sorpresa a sus seguidores. La imagen de una mujer fuerte y profesional contrastó con el silencio que aún mantiene sobre su vida privada, pues, a diferencia del empresario, la exreina de belleza continúa optando por el silencio.

Comunicado de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Foto: Instagram

Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla mediante un comunicado

Gustavo Salcedo anunció el fin de su relación con Maju Mantilla a través de una historia en Instagram, aclarando que la decisión no fue reciente sino resultado de varios meses, una conciliación mutua y emociones ya procesadas. En su mensaje, el empresario valoró el tiempo compartido, reafirmó su compromiso como padre y señaló que no dará más declaraciones al respecto. "Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto", sentenció.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2012 y tiene dos hijos, había mantenido su relación lejos de los escándalos mediáticos, hasta que, en 2023, Salcedo fue captado ingresando a un hotel con otra mujer. Aunque la exreina de belleza decidió perdonarlo, en los últimos meses se especuló sobre una posible separación. Hasta el momento, ella no ha respondido al anuncio ni ha hecho declaraciones sobre el tema.