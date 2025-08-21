HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda
EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda     EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda     EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda     
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Espectáculos

Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Gustavo Salcedo sorprendió a Chollywood al anunciar su separación de Maju Mantilla tras meses de ampay. Las acciones de la exreina de belleza antes del comunicado generaron más dudas que certezas.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron en 2012, pero eran pareja desde 2005.
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron en 2012, pero eran pareja desde 2005. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

Durante la mañana del miércoles 20 de agosto, Maju Mantilla apareció en televisión con la energía que la caracteriza. Vestida con un traje azul eléctrico, bailó junto a sus compañeros de 'Arriba mi gente', mientras era ovacionada desde el set. Nadie imaginaba que, apenas unas horas después, su esposo Gustavo Salcedo publicaría un comunicado en el que anunciaría el fin de su matrimonio.

La noticia sorprendió a muchos, no solo por el contenido del mensaje, sino por el contraste con la imagen pública que Maju había proyectado ese mismo día. Aunque la pareja ya había tomado la decisión meses atrás, según el exdeportista olímpico, el anuncio oficial lo lanzó en la noche, cuando compartió un texto breve pero contundente en sus redes sociales. "Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", publicó.

PUEDES VER: Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo: "Agradezco el tiempo compartido juntos"

lr.pe

Esto hizo Maju Mantilla antes del anuncio de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio

Horas antes de que se conociera el comunicado de Gustavo Salcedo, Maju Mantilla se mostró activa y sonriente en televisión. En el programa matutino 'Arriba mi gente', bailó al ritmo de 'Mi gente' de Héctor Lavoe, luciendo un vestido azul que resaltaba su presencia en el set. Además, participó en la promoción de un sorteo para asistir al concierto de Duki, junto a sus compañeros. Todo transcurrió con normalidad, sin señales visibles de que atravesaba un momento personal complejo.

En sus redes sociales, la recordada Miss Mundo 2004 compartió fragmentos del programa, incluyendo el baile y la dinámica del sorteo. No hubo ninguna referencia a su situación sentimental, lo que hizo que el comunicado nocturno de Salcedo tomara por sorpresa a sus seguidores. La imagen de una mujer fuerte y profesional contrastó con el silencio que aún mantiene sobre su vida privada, pues, a diferencia del empresario, la exreina de belleza continúa optando por el silencio.

PUEDES VER: ¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

lr.pe
Comunicado de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Foto: Instagram

Comunicado de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Foto: Instagram

Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla mediante un comunicado

Gustavo Salcedo anunció el fin de su relación con Maju Mantilla a través de una historia en Instagram, aclarando que la decisión no fue reciente sino resultado de varios meses, una conciliación mutua y emociones ya procesadas. En su mensaje, el empresario valoró el tiempo compartido, reafirmó su compromiso como padre y señaló que no dará más declaraciones al respecto. "Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto", sentenció.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2012 y tiene dos hijos, había mantenido su relación lejos de los escándalos mediáticos, hasta que, en 2023, Salcedo fue captado ingresando a un hotel con otra mujer. Aunque la exreina de belleza decidió perdonarlo, en los últimos meses se especuló sobre una posible separación. Hasta el momento, ella no ha respondido al anuncio ni ha hecho declaraciones sobre el tema.

Notas relacionadas
Maju Mantilla revela cómo sus familiares se salvaron de la tragedia en Trujillo: "Iban a comer en el patio de comidas, pero se desanimaron"

Maju Mantilla revela cómo sus familiares se salvaron de la tragedia en Trujillo: "Iban a comer en el patio de comidas, pero se desanimaron"

LEER MÁS
¿Quién es Staisy Huamansisa? La peruana que busca emular a Maju Mantilla y va por la corona del Miss Mundo 2025

¿Quién es Staisy Huamansisa? La peruana que busca emular a Maju Mantilla y va por la corona del Miss Mundo 2025

LEER MÁS
El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo: "Agradezco el tiempo compartido juntos"

Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo: "Agradezco el tiempo compartido juntos"

LEER MÁS
El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

LEER MÁS
Maju Mantilla sorprende al ausentarse de 'Arriba mi gente' tras separación con su esposo: compañeros le dedican sentidas palabras

Maju Mantilla sorprende al ausentarse de 'Arriba mi gente' tras separación con su esposo: compañeros le dedican sentidas palabras

LEER MÁS
Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump se retira por ahora de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según The Guardian

Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

Joven creador de la página de deportes Al Ángulo TV es detenido por piratería: trasmitía partidos de fútbol de manera ilegal

Espectáculos

Jamie Lee Curtis comparte foto con Lindsay Lohan mientras suena la canción peruana “Ese lugar es mi amor” de Ernesto Pimentel

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: ¿cómo inició la historia de amor de la exreina de belleza que termina 13 años después mediante un comunicado?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota