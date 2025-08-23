HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Ivana Yturbe confirma fecha y lugar de su boda religiosa con Beto Da Silva: durará 3 días y será en Cusco

La modelo Ivana Yturbe cumplirá su sueño de entrar a la iglesia de blanco, acompañada por su madre y su abuela. Además, reveló que le gustaría tener a Mauricio Mesones en su boda con Beto Da Silva.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron por civil en 2021, durante la pandemia de la COVID-19.
Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron por civil en 2021, durante la pandemia de la COVID-19. | Foto: composición LR/Instagram

La espera está por terminar. Luego de muchas especulaciones, Ivana Yturbe rompió el misterio y reveló los detalles más esperados de su soñada boda religiosa con el futbolista Beto Da Silva. La pareja, que ya contrajo matrimonio civil en 2021, prepara ahora una ceremonia que promete ser inolvidable, marcada por sus raíces, tradiciones y una puesta en escena que fusionará lo íntimo con lo majestuoso para cumplir uno de los más grandes anhelos de la exreina de belleza.

La modelo y empresaria eligió Cusco como el escenario principal de este nuevo capítulo en su historia de amor, no solo por su encanto natural, sino también por un fuerte vínculo emocional. "Es un sueño. También voy a hacer un pago a la tierra porque soy la 'Princesita Inca'. Estamos enamorados de todo", dijo con una sonrisa. Aunque aún no ha revelado el día exacto, sí confirmó en entrevista con Magaly Medina que será en junio de 2026, aprovechando que ese año Perú no va al Mundial y sus amigos futbolistas podrán acompañarlos.

PUEDES VER: Ivana Yturbe revela exclusivos detalles de su próximo matrimonio religioso con Beto Da Silva: "Queremos casarnos aquí"

lr.pe

Ivana Yturbe y Beto Da Silva alistan boda de 3 días en Cusco

La boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva se llevará a cabo en Maras, Cusco, región que la exchica reality considera especial y en la que actualmente vive con su hija y esposo debido a la participación de este en el club de fútbol Cienciano. La celebración no se limitará a un solo día: serán tres jornadas completas, cada una con un propósito distinto. En uno de los días se realizará la ceremonia principal, en la que entrará a la iglesia ataviada con un vestido tradicional blanco y de cola inmensa, en compañía de su madre y su abuela, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños. En otra de las fechas, Ivana y Beto planean hacer un pago a la tierra.

La fecha elegida, junio de 2026, no fue casual. "Lo voy a decir crudo como suene: el próximo año para Perú no hay Mundial, así que por eso lo voy a hacer en junio para que los compañeros de Beto puedan estar con nosotros", explicó entre risas. Aunque aún no ha confirmado qué artistas estarán presentes, sí adelantó que le gustaría tener a Mauricio Mesones en el día del pago a la tierra.

PUEDES VER: Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

lr.pe

Además, confirmó que bailarán tres temas, entre ellos 'Perfecta' de Miranda, una canción que tiene un significado especial para la pareja. "La letra habla mucho de cómo fue nuestra relación: empezamos siendo amigos y ahora somos una familia", explicó. Además, reveló que le gustaría tener a Mauricio Mesones en el día del pago a la tierra. La modelo estima que tienen por lo menos 200 invitados, pero espera reducir la lista, algo que Magaly considera imposible teniendo en cuenta que se trata de su matrimonio.

Ivana Yturbe revela detalles de su boda religiosa con Beto Da Silva: vestidos, iglesia soñada y más

Ivana lucirá dos vestidos el día principal, ambos diseñados por Marilia Alfaro, hermana de su mejor amiga. "El día de mi boda quiero entrar como una novia súper tradicional, de blanco y con una boda enorme, pero en uno de los días vamos a tener el pago a la tierra; ahí vamos a tener algo más típico, más peruano. Lo van a trabajar con bordados muy típicos de acá", reveló. Aunque la ceremonia será en Cusco, mencionó que hay una iglesia en Tiabaya que le encanta, lo que podría indicar una locación simbólica o una segunda celebración.

Sobre los preparativos, Ivana confesó que ya ha recibido propuestas de marcas interesadas en participar, pero que está priorizando lo emocional sobre lo comercial. "Vamos a escoger. Quiero algo íntimo, algo bonito", afirmó. La boda religiosa no solo será una celebración de amor, sino también una afirmación de identidad, tradición y familia. Todo está listo para que Cusco se convierta, por tres días, en el epicentro de una historia que sigue escribiéndose con fuerza.

"Me cansé en pandemia y no pude celebrar con las personas que amamos, por eso vayan preparadísimos para celebrar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor. (...) Me saqué la lotería, Dios ha sido muy bueno conmigo. Siento que me merezco casarme como quiero, entrar a la iglesia con mi cola gigantesca, celebrar, hacer mi baile con él, que siento que va a ser como sueño", compartió.

Notas relacionadas
Ivana Yturbe revela exclusivos detalles de su próximo matrimonio religioso con Beto Da Silva: "Queremos casarnos aquí"

Ivana Yturbe revela exclusivos detalles de su próximo matrimonio religioso con Beto Da Silva: "Queremos casarnos aquí"

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

Samahara Lobatón confiesa que enfrentó a Ivana Yturbe por manejar lujoso auto de Jefferson Farfán: "Por qué no dices la verdad"

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa que Ivana Yturbe le ocultó romance con Jefferson Farfán: "Lo que hace la calentura y el amor"

Samahara Lobatón confiesa que Ivana Yturbe le ocultó romance con Jefferson Farfán: "Lo que hace la calentura y el amor"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

Difunden imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tomadas semanas antes de anunciar su separación: "Estaban juntos y cariñosos"

LEER MÁS
"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

LEER MÁS
Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota