La espera está por terminar. Luego de muchas especulaciones, Ivana Yturbe rompió el misterio y reveló los detalles más esperados de su soñada boda religiosa con el futbolista Beto Da Silva. La pareja, que ya contrajo matrimonio civil en 2021, prepara ahora una ceremonia que promete ser inolvidable, marcada por sus raíces, tradiciones y una puesta en escena que fusionará lo íntimo con lo majestuoso para cumplir uno de los más grandes anhelos de la exreina de belleza.

La modelo y empresaria eligió Cusco como el escenario principal de este nuevo capítulo en su historia de amor, no solo por su encanto natural, sino también por un fuerte vínculo emocional. "Es un sueño. También voy a hacer un pago a la tierra porque soy la 'Princesita Inca'. Estamos enamorados de todo", dijo con una sonrisa. Aunque aún no ha revelado el día exacto, sí confirmó en entrevista con Magaly Medina que será en junio de 2026, aprovechando que ese año Perú no va al Mundial y sus amigos futbolistas podrán acompañarlos.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva alistan boda de 3 días en Cusco

La boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva se llevará a cabo en Maras, Cusco, región que la exchica reality considera especial y en la que actualmente vive con su hija y esposo debido a la participación de este en el club de fútbol Cienciano. La celebración no se limitará a un solo día: serán tres jornadas completas, cada una con un propósito distinto. En uno de los días se realizará la ceremonia principal, en la que entrará a la iglesia ataviada con un vestido tradicional blanco y de cola inmensa, en compañía de su madre y su abuela, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños. En otra de las fechas, Ivana y Beto planean hacer un pago a la tierra.

La fecha elegida, junio de 2026, no fue casual. "Lo voy a decir crudo como suene: el próximo año para Perú no hay Mundial, así que por eso lo voy a hacer en junio para que los compañeros de Beto puedan estar con nosotros", explicó entre risas. Aunque aún no ha confirmado qué artistas estarán presentes, sí adelantó que le gustaría tener a Mauricio Mesones en el día del pago a la tierra.

Además, confirmó que bailarán tres temas, entre ellos 'Perfecta' de Miranda, una canción que tiene un significado especial para la pareja. "La letra habla mucho de cómo fue nuestra relación: empezamos siendo amigos y ahora somos una familia", explicó. Además, reveló que le gustaría tener a Mauricio Mesones en el día del pago a la tierra. La modelo estima que tienen por lo menos 200 invitados, pero espera reducir la lista, algo que Magaly considera imposible teniendo en cuenta que se trata de su matrimonio.

Ivana Yturbe revela detalles de su boda religiosa con Beto Da Silva: vestidos, iglesia soñada y más

Ivana lucirá dos vestidos el día principal, ambos diseñados por Marilia Alfaro, hermana de su mejor amiga. "El día de mi boda quiero entrar como una novia súper tradicional, de blanco y con una boda enorme, pero en uno de los días vamos a tener el pago a la tierra; ahí vamos a tener algo más típico, más peruano. Lo van a trabajar con bordados muy típicos de acá", reveló. Aunque la ceremonia será en Cusco, mencionó que hay una iglesia en Tiabaya que le encanta, lo que podría indicar una locación simbólica o una segunda celebración.

Sobre los preparativos, Ivana confesó que ya ha recibido propuestas de marcas interesadas en participar, pero que está priorizando lo emocional sobre lo comercial. "Vamos a escoger. Quiero algo íntimo, algo bonito", afirmó. La boda religiosa no solo será una celebración de amor, sino también una afirmación de identidad, tradición y familia. Todo está listo para que Cusco se convierta, por tres días, en el epicentro de una historia que sigue escribiéndose con fuerza.

"Me cansé en pandemia y no pude celebrar con las personas que amamos, por eso vayan preparadísimos para celebrar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor. (...) Me saqué la lotería, Dios ha sido muy bueno conmigo. Siento que me merezco casarme como quiero, entrar a la iglesia con mi cola gigantesca, celebrar, hacer mi baile con él, que siento que va a ser como sueño", compartió.