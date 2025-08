Marisol responde con todo a Leslie Shaw tras menospreciar su videoclip: “¿Por qué siguió grabando?”

La cantante Marisol no se quedó callada y respondió a Leslie Shaw luego de que esta calificara como “el videoclip más horrible” de su carrera a ‘Dile que no’, tema que grabaron juntas. En diálogo con ‘Amor y Fuego’, la ‘Faraona de la cumbia’ cuestionó que Leslie no le haya expresado su incomodidad durante la grabación.

Además, Marisol se mostró sorprendida por las declaraciones de la rubia, quien afirmó que grabar ese video había puesto en riesgo su carrera. “Arriesgó su carrera conmigo, ¿yo qué podría decir? Porque uno demuestra solo que eres exitosa, entonces por qué grabó conmigo, por qué siguió grabando conmigo si estaba arriesgándose”, respondió la intérprete, dejando entrever que hubo un interés.

Marisol arremete contra Leslie Shaw por críticas al videoclip

En conversación telefónica con Rodrigo González y Gigi Mitre, Marisol criticó que Leslie Shaw haya menospreciado el videoclip solo después de un desencuentro, haciendo referencia a que no la respaldó en medio de su disputa con Carlos Rincón por los derecho de ‘Hay niveles’. “Si algo le incomodó, me lo hubiese dicho cuando estábamos haciendo el video, no esperar molestarse conmigo y recién decir todas las cosas que ha dicho, no es correcto”, señaló la ‘Faraona de la cumbia’.

La intérprete también respondió a la versión de Shaw, quien afirmó que quiso ayudarla con la producción por amistad. “Si decía que yo era su amiga, cómo es posible que te pelees con la amiga y comiences a decir todo lo que quieras del video, eso no es ser amiga entonces, hay que ser coherente con lo que uno dice. A mí me llamó mala amiga y ella, ¿dónde queda?”, manifestó.

Además, volvió a dejar en claro que no considera a la ‘Barbie de la cumbia’ una amiga, pero destacó que es una gran cantante. “Yo la respeto, respeto su trabajo, es muy inteligente, es una chica muy chamba, pero mi amiga no fue, fue mi amistad. Solamente conversamos para grabar el video y hemos tenido unas conversaciones por WhatsApp y de repente nos hemos visto en shows, una o dos veces nada más”, concluyó.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre el videoclip de Marisol?

En una reciente entrevista para el canal del tiktoker y productor 'Chucho' Valderrama, Leslie Shaw no tuvo reparos en criticar el videoclip que hizo con Marisol, en el que también apareció Pamela López. “Tengo más de 30 videoclips en mi carrera, y el más horrible ha sido el de Marisol. De toda mi carrera. Horrible, en verdad”, expresó, fiel a su estilo.

Según la 'gringa', ella intentó aconsejar a Marisol para mejorar la calidad del videoclip, pero no le habría hecho caso. “Yo traté de ayudarla. Le dije: ‘Mari, yo te ayudo, te puedo recomendar gente joven, directores de arte, guionistas, qué sé yo’, pero ella no quiso. Hizo su video horrible. Ese día vi todo y dije: ‘Esto va a estar horrible’”, recordó.