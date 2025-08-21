HOYSuscripcion LR Focus

De genio a estafador: Carl Rinsch convenció a Netflix con una serie falsa, malgastó millones y hoy enfrenta 50 años de prisión

El director Carl Rinsch, señalado por engañar a Netflix con una falsa serie de ciencia ficción, enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero que podrían derivar en una condena de hasta 50 años de prisión.

Carl Rinsch enfrenta acusaciones de fraude y lavado de dinero que podrían costarle hasta 50 años de prisión.
Carl Rinsch enfrenta acusaciones de fraude y lavado de dinero que podrían costarle hasta 50 años de prisión. | Foto: X

Carl Erik Rinsch, cineasta estadounidense que alguna vez fue considerado una promesa de Hollywood, pasó de ser visto como un “genio creativo” a ocupar los titulares por un escándalo de proporciones mayúsculas. El director, recordado por su filme 47 Ronin (2013), fue acusado de haber engañado a Netflix con un proyecto falso de ciencia ficción que nunca existió realmente. Lo que comenzó como una oportunidad millonaria terminó destapando una de las estafas más sorprendentes en la industria del entretenimiento.

Rinsch logró convencer a Netflix de invertir en una supuesta serie futurista titulada "Conquest". Para respaldar su propuesta, presentó ideas, bocetos y grabaciones que aparentaban ser parte de una producción ambiciosa. Confiando en su experiencia y en la posibilidad de tener un nuevo éxito, la plataforma de streaming le otorgó un financiamiento que alcanzó los 55 millones de dólares. Sin embargo, la realidad era muy distinta: no había guion terminado, actores contratados ni un plan de rodaje definido.

PUEDES VER: Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

lr.pe

Las investigaciones evidencian que Carl Rinsch desvió los fondos de Netflix hacia lujos, propiedades y criptomonedas

Lo que descubrieron las investigaciones posteriores fue aún más impactante. En lugar de destinar los recursos a la creación de la serie, Rinsch gastó grandes sumas en lujos personales y negocios especulativos. Según los informes judiciales, utilizó millones para adquirir automóviles de alta gama, relojes de colección y costosas propiedades. Además, invirtió parte del dinero en criptomonedas, una maniobra que le generó ganancias momentáneas, pero que rápidamente se desmoronó con la volatilidad del mercado.

Netflix, al darse cuenta de que el proyecto nunca avanzaba, comenzó a presionar al director. No obstante, Rinsch insistía en que la serie estaba en desarrollo y presentaba fragmentos editados que pretendían simular un progreso inexistente. Con el tiempo, la plataforma decidió cortar el financiamiento, pero para entonces la mayor parte del dinero ya había desaparecido.

PUEDES VER: Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

lr.pe

Carl Rinsch afronta un proceso judicial por presunto fraude y lavado de activos

Hoy, Carl Rinsch enfrenta un proceso judicial en el que la Fiscalía lo acusa de fraude y lavado de dinero. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión. El caso no solo ha sacudido a la industria cinematográfica, sino que también ha encendido las alarmas en las plataformas de streaming, que cada vez más deben evaluar con rigurosidad los proyectos antes de invertir sumas millonarias.

Este episodio refleja cómo el prestigio y la aparente genialidad de un creador pueden ser utilizados como fachada para engañar incluso a las compañías más poderosas del mundo del entretenimiento. Lo que alguna vez se perfilaba como una carrera prometedora terminó en un abismo de fraude y desconfianza.

