Pamela Franco niega haber huido de Rebeca Escribens y aclara por qué no se presentó a entrevista: "Son cosas que pasan"

El abrupto retiro de Pamela Franco de 'Más Espectáculos' antes de salir al aire generó revuelo y fue visto por muchos como un desplante hacia Rebeca Escribens. ¿Qué dijo la pareja de Christian Cueva?

El martes 19 de agosto, Pamela Franco se retiró poco antes de su entrevista con Rebeca Escribens.
El martes 19 de agosto, Pamela Franco se retiró poco antes de su entrevista con Rebeca Escribens.

La ausencia de Pamela Franco en una entrevista pactada con 'Más Espectáculos' causó revuelo en Chollywood. La cantante de cumbia llegó a las instalaciones de América Televisión y se mostró dispuesta a participar en el programa. Sin embargo, minutos antes de salir al aire, se retiró del lugar sin dar explicaciones inmediatas. El gesto fue interpretado por muchos como un desplante directo a Rebeca Escribens, quien había reemplazado a Jazmín Pinedo como conductora en esa edición del magazine.

Días después del incidente, Pamela se pronunció públicamente y descartó que su repentina salida del canal haya sido un gesto deliberado hacia Rebeca. "Son cosas que pasan", declaró en una entrevista para 'América Espectáculos', minimizando la polémica. Aunque se especuló que su decisión estuvo motivada por las críticas que Escribens hizo en el pasado sobre su relación con Christian Cueva, la intérprete de 'Dile la verdad' negó cualquier tipo de animadversión: "No tengo nada con nadie", aseguró.

Franco Franco rompe su silencio tras no aparecer en entrevista con Rebeca Escribens: "No tengo nada contra ella"

Pamela Franco reapareció ante las cámaras para aclarar lo sucedido. En medio de rumores sobre una supuesta incomodidad con Rebeca Escribens, la cantante explicó que su ausencia se debió a un asunto privado. "Pasé un inconveniente personal, pero bueno, todavía ahí estoy. Pero nada, son cosas que pasan", declaró a 'América Espectáculos'.

La pareja de Christian Cueva evitó entrar en confrontaciones y se mostró tranquila. Al ser consultada si pasaba algo con Escribens, su respuesta dejó claro que no desea alimentar conflictos mediáticos. "No pasa nada con nadie. Estoy tranquila", manifestó. En otra entrevista para 'América Hoy', precisó que se retiró del estudio de América TV por motivos de salud. "Es algo personal, de salud. Yo estoy paz y amor, trabajando", señaló, de acuerdo con Trome.

Rebeca Escribens reacciona en vivo al abrupto retiro de Pamela Franco

Mientras Pamela Franco abandonaba las instalaciones de América Televisión, Rebeca Escribens reaccionó en vivo con evidente desconcierto. "¿Me está huyendo? ¿Por qué te has ido?", expresó durante la emisión de 'Más Espectáculos', dejando entrever que esperaba la entrevista sin contratiempos. El momento fue captado por las cámaras del magacín y rápidamente se viralizó en redes sociales, alimentando especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas figuras.

Tras las declaraciones de Franco, quien negó cualquier animadversión, Escribens respondió con serenidad y autocrítica. "Lo que creo es que en algún momento quizás he emitido alguna opinión que no te ha gustado o te ha incomodado, pero todo lo que hago y digo en este lugar, sobre todo opino de temas tan serios como en tu caso, es en base a lo que ustedes publican, a las imágenes que comparten a través de las redes sociales y de lo que se encargan ustedes de hacer público. Contra ti no tengo absolutamente nada", afirmó. Cabe recordar que meses atrás, la conductora había cuestionado públicamente la relación de Pamela con Christian Cueva, lo que se especuló podría haber generado cierta incomodidad en la cantante de cumbia.

