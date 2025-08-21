HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Espectáculos

Valeria Piazza confiesa el duro momento que atravesó tras comprar su primer carro: ''Se partió en dos''

La modelo peruana Valeria Piazza compartió en el programa 'Y como lo hizo' su experiencia al comprar su primer auto a los 18 años, un suceso que marcó su vida.

Valeria Piazza habló sobre su experiencia de comprar su primer auto.
Valeria Piazza habló sobre su experiencia de comprar su primer auto. | Foto: composición LR/FB - Valeria Piazza/Y como lo hizo

La modelo peruana Valeria Piazza estuvo presente recientemente en el programa en vivo 'Y como lo hizo' para contar muchos temas personales que la envuelven como persona. Por ello, también compartió a la audiencia su experiencia que tuvo al comprar su primer auto cuando apenas tenía 18 años.

Según sus declaraciones, esa etapa marcó un antes y un después en su vida, y relató con detalle la emoción que experimentó en ese momento.

PUEDES VER: ¿Cuál es el cargo diplomático que quiso lograr Valeria Piazza antes de ganar el Miss Perú?

lr.pe

El relato de Valeria Piazza cuando compró su primer carro

En la anécdota que compartió en el programa 'Y como lo hizo', describió la emoción que experimentó al adquirir su primer carro.

“Me compré un carro. El primer día lo llevé a la casa de Pierre, que en ese momento era mi novio y ahora es mi esposo. Lo estacioné en la puerta de su edificio y fui a visitarlo. Almorzamos con su familia y les dije: ‘No puedo creerlo, me compré mi primer carro’”.

PUEDES VER: Valeria Piazza: ¿qué ascendencia extranjera tiene y cómo influenció en su vida?

lr.pe

En paralelo, mencionó lo que pasó con su carro en cuestión de horas cuando la exmiss Perú quiso mostrarle a sus suegros. Sin embargo, no se esperaba lo que iba a pasar más adelante.

“Quiero salir con ellos para mostrarles el carro y un árbol se había caído y había reventado mi carro a la mitad, apenas lo saqué de la tienda”.

Lección aprendida para toda la vida

En el diálogo que sostuvo en el programa 'Y como lo hizo', narró que el árbol que cayó sobre su carro tenía más de cien años y colapsó de manera inevitable, lo que provocó graves daños.

“Todavía conservo la foto frente a mi carro”, agregó luego de recordar aquel inolvidable momento en que su primer auto se partió en dos por la caída inesperada de un árbol. Seguidamente, calificó esta anécdota como un aprendizaje y destacó una parte de la inversión que logró recuperar tras su adquisición.

“Creo que sí recuperé casi todo. De hecho, tuve que pagar algo, pero no lo podía creer. Recordé todo lo que había trabajado para tenerlo desde el primer día que salió de la tienda. A pesar de la pérdida material, igual estaba feliz porque lo había logrado. Era mi carro”, declaró.

Notas relacionadas
Gisela Valcárcel confiesa la verdad sobre la permanencia de Valeria Piazza en 'América hoy': "Nunca la sacaron"

Gisela Valcárcel confiesa la verdad sobre la permanencia de Valeria Piazza en 'América hoy': "Nunca la sacaron"

LEER MÁS
Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

LEER MÁS
Valeria Piazza y Janet Barboza protagonizan tenso momento en pleno programa tras rumores de renuncia: “No seas metete”

Valeria Piazza y Janet Barboza protagonizan tenso momento en pleno programa tras rumores de renuncia: “No seas metete”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS
Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

LEER MÁS
El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Espectáculos

Christian Cueva podrá reencontrarse con sus hijos tras conciliar con Pamela López: "Llegamos a un acuerdo"

Magaly Medina se burla del supuesto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: "Esto es guerra por el rating"

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota