Valeria Piazza habló sobre su experiencia de comprar su primer auto. | Foto: composición LR/FB - Valeria Piazza/Y como lo hizo

La modelo peruana Valeria Piazza estuvo presente recientemente en el programa en vivo 'Y como lo hizo' para contar muchos temas personales que la envuelven como persona. Por ello, también compartió a la audiencia su experiencia que tuvo al comprar su primer auto cuando apenas tenía 18 años.

Según sus declaraciones, esa etapa marcó un antes y un después en su vida, y relató con detalle la emoción que experimentó en ese momento.

El relato de Valeria Piazza cuando compró su primer carro

En la anécdota que compartió en el programa 'Y como lo hizo', describió la emoción que experimentó al adquirir su primer carro.

“Me compré un carro. El primer día lo llevé a la casa de Pierre, que en ese momento era mi novio y ahora es mi esposo. Lo estacioné en la puerta de su edificio y fui a visitarlo. Almorzamos con su familia y les dije: ‘No puedo creerlo, me compré mi primer carro’”.

En paralelo, mencionó lo que pasó con su carro en cuestión de horas cuando la exmiss Perú quiso mostrarle a sus suegros. Sin embargo, no se esperaba lo que iba a pasar más adelante.

“Quiero salir con ellos para mostrarles el carro y un árbol se había caído y había reventado mi carro a la mitad, apenas lo saqué de la tienda”.

Lección aprendida para toda la vida

En el diálogo que sostuvo en el programa 'Y como lo hizo', narró que el árbol que cayó sobre su carro tenía más de cien años y colapsó de manera inevitable, lo que provocó graves daños.

“Todavía conservo la foto frente a mi carro”, agregó luego de recordar aquel inolvidable momento en que su primer auto se partió en dos por la caída inesperada de un árbol. Seguidamente, calificó esta anécdota como un aprendizaje y destacó una parte de la inversión que logró recuperar tras su adquisición.

“Creo que sí recuperé casi todo. De hecho, tuve que pagar algo, pero no lo podía creer. Recordé todo lo que había trabajado para tenerlo desde el primer día que salió de la tienda. A pesar de la pérdida material, igual estaba feliz porque lo había logrado. Era mi carro”, declaró.