Espectáculos

Nominados en 'La casa de los famosos México' 2025: ¿quiénes podrían irse en la cuarta semana?

La cuarta gala de nominación de 'La casa de los famosos' sorprendió con un giro inesperado que dejó a ocho famosos en la cuerda floja. Conoce quién son y cómo salvar a tu participante favorito.

'La casa de los famosos' presentó a 8 nominados. Foto: composición LR/difusión/Vix
'La casa de los famosos' presentó a 8 nominados. Foto: composición LR/difusión/Vix

La cuarta nominación de 'La casa de los famosos México' 2025 sorprendió a los habitantes y a la audiencia, luego de que La Jefa cambiara las reglas del juego con una dinámica inesperada. En esta ocasión, los famosos repartieron sus puntos siguiendo la consigna que obtuvieron tras romper un puerquito, lo que modificó por completo la estrategia de cada participante.

Al finalizar la ronda de votaciones, Galilea Montijo reveló en la gala que ocho celebridades quedaron en riesgo de abandonar el reality. “Mariana, Shiky, Dalílah, Priscila, Mar, Alexis, Guana y Abelito, uno de ustedes abandonará la casa el próximo domingo. La gente ya empezó a votar y nos vemos el domingo, mucha suerte”, expresó la conductora en vivo.

¿Quiénes estarían en riesgo de abandonar 'La casa de los famosos' en la cuarta semana?

Con la dinámica especial de nominación, varios participantes se llevaron una gran sorpresa. Tras la repartición de puntos, los famosos que quedaron en la placa de nominados son:

  1. Alexis Ayala con 6 puntos.
  2. Guana con 5 puntos.
  3. Priscila Valverde con 5 puntos.
  4. Abelito con 4 puntos.
  5. Dalílah Polanco con 4 puntos.
  6. Mar Contreras con 4 puntos.
  7. Mariana Botas con 4 puntos.
  8. Shiky con 4 puntos.

¿Cómo y dónde votar por los nominados en 'La casa de los famosos'?

El poder de decisión está en manos del público. Los usuarios registrados en ViX pueden emitir hasta 10 votos por día para salvar a su participante favorito y mantenerlo dentro de la competencia. Las votaciones se habilitan en diferentes momentos de la semana:

  • Miércoles: al anunciar a los nominados, hasta la Post Gala (00:00 horas).
  • Jueves: en la Pre Gala (21:30 horas) y durante la transmisión de Canal 5 hasta la Post Gala (00:00 horas).
  • Viernes: se abre nuevamente la votación, aunque el líder de la semana puede salvar a uno de los nominados, sacándolo de la placa.
  • Domingo: en la Gala de eliminación, desde las 20:00 horas hasta los últimos minutos de transmisión.

Para participar en la votación, el público debe ingresar al sitio web oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota, seleccionar al habitante que desea salvar y repartir sus votos diarios. Quienes tengan ViX Premium pueden distribuir sus 10 votos entre varios nominados según sus preferencias. Con esta mecánica, el público se convierte en pieza clave del juego, ya que cada semana puede cambiar el rumbo de la competencia y decidir qué famoso continúa y quién se despide definitivamente de 'La casa de los famosos México' 2025.

