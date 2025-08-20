¿A qué hora y dónde ver la gala de nominación de 'La casa de los famosos' México?

Son doce los habitantes que quedan en 'La casa de los famosos'. Foto: composición LR/difusión

Este miércoles 20 de agosto de 2025 se vivirá una noche decisiva en 'La casa de los famosos' México 3, con la celebración de la cuarta gala de nominación. En este evento, los 12 participantes que permanecen en la competencia se enfrentarán a una nueva dinámica que podría cambiar el rumbo del reality.

La producción anunció que los concursantes deberán elegir un 'puerquito' en el confesionario, cada uno con sorpresas que van desde anular votos, sumar puntos extra o ceder nominaciones, lo que hará que esta gala sea diferente a las anteriores. Tras la reciente eliminación de Ninel Conde, los seguidores esperan con expectativa quiénes quedarán en riesgo de abandonar la casa.

Participantes de 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram

¿A qué hora ver la gala de nominación de 'La casa de los famosos' México?

La cuarta gala de nominación de 'La casa de los famosos' México 3 comenzará a las 10:00 p. m. (hora de México). Sin embargo, los fanáticos podrán disfrutar de la pregala desde las 9:30 p. m., donde se mostrarán momentos exclusivos de la convivencia y se contará con la conducción especial de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

México: 10:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 11:00 p. m.

Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 12:00 a. m. (medianoche, jueves 21)

Chile y Paraguay: 12:00 a. m. (medianoche, jueves 21)

Argentina y Uruguay: 1:00 a. m. (jueves 21 de agosto)

¿Dónde ver la cuarta gala de nominación de 'La casa de los famosos'?

Los seguidores podrán seguir la transmisión en televisión abierta a través de Canal 5, señal oficial del reality. Para los fanáticos en el extranjero, la opción será Vix Premium, la plataforma de streaming que transmitirá en vivo la gala, además de ofrecer contenido exclusivo en la pre y post gala.

Cabe resaltar que para acceder a este contenido es necesario contar con una suscripción activa en Vix Premium, donde los usuarios podrán disfrutar de entrevistas, análisis y reacciones inéditas de los protagonistas de la casa más famosa de México. Con esta cuarta gala de nominación, 'La casa de los famosos' México 3 promete más drama, estrategia y sorpresas.