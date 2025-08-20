HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Espectáculos

¿A qué hora y dónde ver la gala de nominación de 'La casa de los famosos' México?

La cuarta gala de 'La casa de los famosos' promete sorpresas y una noche inolvidables con los 12 participantes que quedan en competencia. Descubre la hora y plataformas para disfrutar del reality.

Son doce los habitantes que quedan en 'La casa de los famosos'. Foto: composición LR/difusión
Son doce los habitantes que quedan en 'La casa de los famosos'. Foto: composición LR/difusión

Este miércoles 20 de agosto de 2025 se vivirá una noche decisiva en 'La casa de los famosos' México 3, con la celebración de la cuarta gala de nominación. En este evento, los 12 participantes que permanecen en la competencia se enfrentarán a una nueva dinámica que podría cambiar el rumbo del reality.

La producción anunció que los concursantes deberán elegir un 'puerquito' en el confesionario, cada uno con sorpresas que van desde anular votos, sumar puntos extra o ceder nominaciones, lo que hará que esta gala sea diferente a las anteriores. Tras la reciente eliminación de Ninel Conde, los seguidores esperan con expectativa quiénes quedarán en riesgo de abandonar la casa.

Participantes de 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram

Participantes de 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram

PUEDES VER: Eduardo Pinillos habla del accidente que le provocó pérdida de memoria y aclara si afectó su carrera: 'Hay cosas que me he olvidado'

lr.pe

¿A qué hora ver la gala de nominación de 'La casa de los famosos' México?

La cuarta gala de nominación de 'La casa de los famosos' México 3 comenzará a las 10:00 p. m. (hora de México). Sin embargo, los fanáticos podrán disfrutar de la pregala desde las 9:30 p. m., donde se mostrarán momentos exclusivos de la convivencia y se contará con la conducción especial de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

  • México: 10:00 p. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 11:00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 12:00 a. m. (medianoche, jueves 21)
  • Chile y Paraguay: 12:00 a. m. (medianoche, jueves 21)
  • Argentina y Uruguay: 1:00 a. m. (jueves 21 de agosto)

PUEDES VER: Robin Williams a 11 años de su muerte: las mejores películas del actor que hizo reír al mundo mientras luchaba en silencio

lr.pe

¿Dónde ver la cuarta gala de nominación de 'La casa de los famosos'?

Los seguidores podrán seguir la transmisión en televisión abierta a través de Canal 5, señal oficial del reality. Para los fanáticos en el extranjero, la opción será Vix Premium, la plataforma de streaming que transmitirá en vivo la gala, además de ofrecer contenido exclusivo en la pre y post gala.

Cabe resaltar que para acceder a este contenido es necesario contar con una suscripción activa en Vix Premium, donde los usuarios podrán disfrutar de entrevistas, análisis y reacciones inéditas de los protagonistas de la casa más famosa de México. Con esta cuarta gala de nominación, 'La casa de los famosos' México 3 promete más drama, estrategia y sorpresas.

Notas relacionadas
¿Quiénes son los nominados de la 'Casa de los famosos México 2025'?

¿Quiénes son los nominados de la 'Casa de los famosos México 2025'?

LEER MÁS
Wendy Guevara sorprende con respuesta sobre filtración de video íntimo en redes sociales: "No me da pena"

Wendy Guevara sorprende con respuesta sobre filtración de video íntimo en redes sociales: "No me da pena"

LEER MÁS
La Casa de los Famosos 2025: ¿cuántos integrantes confirmaron su participación en la temporada 3 junto a Wendy Guevara?

La Casa de los Famosos 2025: ¿cuántos integrantes confirmaron su participación en la temporada 3 junto a Wendy Guevara?

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

LEER MÁS
Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

LEER MÁS
Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

LEER MÁS
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Espectáculos

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

Delany, ex de Jefferson farfán, afirma que "oficializar no garantiza nada" y Magaly la fulmina: "Si te respeta, te luce"

Elías Montalvo lanza misteriosa respuesta sobre supuesto romance con Paul Michael: “Le he causado inseguridades”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota