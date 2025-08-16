La segunda eliminación de 'La casa de los famosos México 2025' será el domingo 17 de agosto. | Foto: Las Estrellas

La segunda semana de 'La casa de los famosos México 2025' cerró con una placa de nominados que sacudió las estrategias internas y encendió las redes sociales. La dinámica del 'Poder de la Salvación', que esta vez enfrentó a Elaine Haro y Aldo De Nigris, definió el destino de seis participantes, aunque solo uno logró salir del riesgo. La decisión fue tomada en vivo, ante millones de espectadores que siguen cada movimiento del reality show.

Elaine Haro, quien venció a De Nigris en la prueba, tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo del juego y no dudó en salvar a Mariana Botas, quien quedó fuera de la placa. Ahora, cinco famosos quedaron expuestos a la votación del público.

¿Quiénes son los nominados de la 'Casa de los famosos México 2025'?

Con la salvación de Mariana Botas, la lista oficial de nominados de 'La casa de los famosos México 2025' quedó integrada por los siguientes participantes:

Alexis Ayala

Mar Contreras

Ninel Conde

Facundo

Guana.

Todos ellos enfrentan la posibilidad de abandonar la competencia este domingo 17 de agosto, durante la gala de eliminación que se transmitirá a las 20.30 horas (tiempo del centro de México). El programa podrá verse en televisión abierta por Las Estrellas y también en streaming a través de ViX+, para quienes prefieran seguirlo en línea.

¿Cómo votar en 'La casa de los famosos México 2025?

La votación para la eliminación de 'La casa de los famosos México 2025' está disponible en la página oficial del programa y también mediante el código QR que aparece durante las transmisiones. Los usuarios con suscripción a ViX+ pueden emitir hasta diez votos diarios, lo que ha intensificado la competencia digital. La producción ha reiterado que cada voto cuenta y que el resultado puede cambiar hasta el último momento.

La gala del domingo no solo definirá al segundo eliminado de la temporada, sino que también podría alterar las dinámicas internas. Nuevos retos y revelaciones están previstos para esa noche, en una transmisión que promete mantener la tensión hasta el último minuto.