La foto viral de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan acompañada de la canción peruana "Ese lugar es mi amor" de Ernesto Pimentel ha despertado curiosidad en los aficionados de la película. | Foto: Disney

Jamie Lee Curtis, reconocida como una de las figuras más versátiles de Hollywood y ganadora del premio Óscar, volvió a ser noticia a nivel mundial tras compartir en sus redes sociales una fotografía junto a Lindsay Lohan, su coprotagonista en la secuela 'Freakier Friday' (Otro viernes de locos). El esperado reencuentro entre ambas actrices ya había generado gran entusiasmo en la industria cinematográfica y entre los fanáticos de la primera entrega; sin embargo, lo que más llamó la atención en esta oportunidad fue un detalle inesperado: la publicación estuvo acompañada por la canción peruana Ese lugar es mi amor, interpretada por Ernesto Pimentel junto al Grupo Sonando.

El contexto de la fotografía y su acompañamiento musical se dio en medio del éxito arrollador que la secuela Freakier Friday 2 viene cosechando en las carteleras internacionales. Esta nueva entrega retoma la historia de madre e hija que intercambian cuerpos, pero con un enfoque contemporáneo que combina la nostalgia de quienes vieron la película original con elementos diseñados para cautivar a una nueva generación de espectadores.

La conexión entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, intacta tras más de 20 años

La química entre Curtis y Lohan, intacta después de más de veinte años, ha sido uno de los factores más destacados por la crítica y el público. La producción, además, ha demostrado ser un fenómeno de taquilla, alcanzando cifras sobresalientes en mercados clave y consolidando la idea de que el regreso de clásicos del cine familiar puede tener un impacto multigeneracional. En este marco, cada gesto asociado a la promoción del filme, como la publicación en cuestión, adquiere un valor simbólico y contribuye a mantener viva la conversación en torno a la película.

Jamie Lee Curtis, en entrevistas recientes, ha subrayado la importancia personal y profesional que tuvo reencontrarse con Lindsay Lohan en este proyecto. “Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Lindsay y yo tenemos una conexión única que se refleja en pantalla”, declaró la actriz, quien ha construido una carrera diversa que abarca desde la comedia familiar hasta el cine de terror y el drama. Su capacidad para reinventarse y mantener vigencia en distintas generaciones de espectadores la ha convertido en un referente de la industria.

El reencuentro de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en Otro viernes de locos 2

En este sentido, su participación en Freakier Friday 2 no solo responde a una demanda de los fanáticos, sino también a un interés genuino por rendir homenaje al cariño que el público mantiene por la historia original. Lohan, por su parte, confesó que regresar a su personaje fue un desafío cargado de emoción y recuerdos: “Leer el guion fue como volver a mi adolescencia. Compartir set con Jamie fue increíble”, afirmó. Estas declaraciones aumentaron aún más la expectativa global, consolidando la cinta como uno de los estrenos más relevantes del año.

La reacción en Perú fue inmediata y contundente. En pocas horas, la publicación alcanzó miles de interacciones provenientes de usuarios peruanos, quienes celebraron que un tema tan emblemático trascendiera fronteras gracias a una actriz de la magnitud de Curtis. Medios de comunicación nacionales amplificaron la noticia, subrayando la relevancia de que Ernesto Pimentel, conocido principalmente como conductor y creador del personaje La Chola Chabuca, lograra figurar indirectamente en un escenario global de esta naturaleza. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, la fotografía y su acompañamiento musical pusieron en evidencia el poder que tiene una estrella internacional para visibilizar expresiones culturales locales con un solo gesto en redes sociales.